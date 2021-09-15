مقارنة بين أيفون 12 برو و12 برو ماكس و ما هو الفرق بينهم والاختلاقات

مقارنة بين أيفون 12 برو و12 برو ماكس، كانت شركة ابل Apple قد أعلنت رسميا عن صدور هاتفيها الجديدين الذكيين وهما أيفون 12 برو و12 برو ماكس في وقت سابق من العام الماضي وتحديدا في شهر أكتوبر، ومن الملاحظ ان هاتين الهاتفين متشابهان بدرجه كبيره في المواصفات والمميزات التي تقدم للمستخدمين، ولكن هناك عدد من الفروق في هذين الهاتفيين وهما أيفون 12 برو مقارنة مع أيفون 12 برو ماكس، ومن المعروف ان شركة ابل من اهم واكبر الشركات العالمية في إنتاج الهواتف الذكية والأجهزة المحمولة، لهذا عدد كبير من مستخدمين هذه الهواتف يرغبون في الفرق بين أيفون 12 برو و12 برو Max.

مقارنة بين أيفون 12 برو و12 برو ماكس

كافة هواتف أيفون 12 بها العديد من المميزات والتحسينات التي تعمل جميعها بأحدث الوسائل المعالجة من ابل A14، وجميعا مشتركه في نوعية الشاشة ودعمها للجميع الخامس 5G ودعم ميزة MagSafe الخاصة بشحن الهواتف بطريقه لاسلكيه مدعومه، وأيضا هناك عدد من الملحقات المغناطيسية على خلفية الهاتف وان جميع الهواتف لا تأتي مع الشاحن والسماعة الخاصة بالأذن للحفاظ على البيئة، ولكن السؤال الأكثر ما الفرق بين أيفون 12 و أيفون 12 برو وهو موضوع المقالة اليوم وألا هي مقارنه بين أيفون 12 برو و12 برو ماكس وكل التفاصيل الخاصة بهذه الهواتف

الفرق بين أيفون 12 برو و12 برو ماكس