نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مقارنة بين أيفون 12 برو و12 برو ماكس و ما هو الفرق بينهم والاختلاقات في المقال التالي
مقارنة بين أيفون 12 برو و12 برو ماكس، كانت شركة ابل Apple قد أعلنت رسميا عن صدور هاتفيها الجديدين الذكيين وهما أيفون 12 برو و12 برو ماكس في وقت سابق من العام الماضي وتحديدا في شهر أكتوبر، ومن الملاحظ ان هاتين الهاتفين متشابهان بدرجه كبيره في المواصفات والمميزات التي تقدم للمستخدمين، ولكن هناك عدد من الفروق في هذين الهاتفيين وهما أيفون 12 برو مقارنة مع أيفون 12 برو ماكس، ومن المعروف ان شركة ابل من اهم واكبر الشركات العالمية في إنتاج الهواتف الذكية والأجهزة المحمولة، لهذا عدد كبير من مستخدمين هذه الهواتف يرغبون في الفرق بين أيفون 12 برو و12 برو Max.
مقارنة بين أيفون 12 برو و12 برو ماكس
كافة هواتف أيفون 12 بها العديد من المميزات والتحسينات التي تعمل جميعها بأحدث الوسائل المعالجة من ابل A14، وجميعا مشتركه في نوعية الشاشة ودعمها للجميع الخامس 5G ودعم ميزة MagSafe الخاصة بشحن الهواتف بطريقه لاسلكيه مدعومه، وأيضا هناك عدد من الملحقات المغناطيسية على خلفية الهاتف وان جميع الهواتف لا تأتي مع الشاحن والسماعة الخاصة بالأذن للحفاظ على البيئة، ولكن السؤال الأكثر ما الفرق بين أيفون 12 و أيفون 12 برو وهو موضوع المقالة اليوم وألا هي مقارنه بين أيفون 12 برو و12 برو ماكس وكل التفاصيل الخاصة بهذه الهواتف
الفرق بين أيفون 12 برو و12 برو ماكس
- الهاتفين يحملان نفس التصميم وهو التصميم بإطار مسطح من الفولاذ الذي يقاوم الصدأ.
- الهاتفين يعتمدان على بصمة الوجه لتأمين الهواتف، يضاف للهاتفين دعم مقاومة الماء والغبار بمعدل IP68.
- أيفون 12 برو و12 برو ماكس يتوفر لهم أربعة ألوان متنوعة تشمل الأسود والذهبي والفضي والأزرق.
- يدعم كلا الهاتفين شبكات الجيل الخامس 5G.
- يعمل كلا الهاتفين بنفس المعالج A14 Bionic.
- يتوفر كل من iPhone 12 Pro وiPhone 12 Pro Max بسعة تخزينية 128 أو 256 أو 512 جيجابايت.
- أيفون 12 برو و12 برو ماكس يدعموا ميزة الشحن السريع بقدرة 20 وات و حتى 50% خلال 30 دقيقة من الشاحن، وهذا عن طريق شاحن يباع مستقلا بتكلفة حوالي 20 دولار أمريكي، و يأتي مع هذين الهاتفين كابل فقط للشحن، يدعم الهاتفين الشحن اللاسلكي من خلال شواحن Qi اللاسلكية التقليدية بقدرة 7.5 وات، والشحن اللاسلكي السريع بقدرة 15 وات من خلال شواحن MagSafe التي تلتصق على الجزء الخلفي من الهاتف.
- أيفون iPhone 12 Pro Max يأتوا بشاشة أكبر قياسها 6.8 بوصة مقارنة مع شاشة قياسها 6.1 بوصة فقط في iPhone 12 Pro، وهو احد اهم الاختلافات بين الهاتفين، و شاشة الهاتفين OLED بهم نفس الدقة تقريبا ونفس السطوع والتباين.
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