السعودية نظام حماية البيانات الشخصية 1443 بقرار مجلس الوزراء السعودي

السعودية نظام حماية البيانات الشخصية ، تم إقراره اليوم الأربعاء، 15 من شهر سبتمبر 2021م، الموافق 8 من شهر صفر 1443هـ، من قبل مجلس الوزراء السعودي، بعد موافقة ملكية سامية، من خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، أثناء الاجتماع المنعقد، عبر تقنية الاتصال المرئي، والذي أطلع فيه مجلس الوزراء السعودي، برئاسة العاهل السعودى، على العديد من الأمور في شتى المجالات، والتي من شأنها تقوية العلاقات الدولية، مع العديد من الدول الشقيقة، كذلك تم التطرق إلى قيام الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي، سدايا، بتدشين نظام حماية المعلومات الشخصية، والتي من شأنها الحفاظ على خصوصية البيانات، والخصوصية أثناء معالجة البيانات، مما يساهم في خلق مجتمع آمن، ومضاعفة الاقتصاد الرقمي، القائم على البيانات.

السعودية نظام حماية البيانات الشخصية

إضافة لما سبق، فإن وفق أحدث قرارات مجلس الوزراء السعودي، قامت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي، المسؤول الأول عن تنظيم قطاع الاتصال، وتقنية المعلومات، بالمملكة العربية السعودية، بطرح تدشين نظام المحافظة على خصوصية البيانات الشخصية، بعد الموافقة الملكية، لمواكبة المقاييس العالمية، لنظم المعلومات، ولتنظيم التعامل مع البيانات الشخصية، وكذلك حوكمتها كأحد أولوياتها الاستراتيجية، كما يمنح أصحاب البيانات، الاطلاع على بياناتهم ومعرفة هدف جمعها ومعالجتها، كما يتيح لهم الوصول لها، والحصول على نسخة منها، وتحديثها وطلب تصحيحها.

أهداف نظام حماية البيانات سدايا السعودية 1443هـ

كذلك تعمل حماية الحفاظ على خصوصية البيانات الشخصية، التي أطلقتها سدايا، برعاية رئيس الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي، معالي الدكتور عبد الله الغامدي، على تحقيق عدة أهداف أبرزها التالي:

أولًا المحافظة على خصوصية البيانات الشخصية للمستخدمين، وحماية حقوقهم، وفق المقاييس العالمية. كذلك العمل على رفع الثقة، في خدمة تقنية المعلومات، وكذلك البريد. أيضًا وضع المبادئ والأسس النظامية، التي تمكن مستخدمي الخدمات، من الابتكار، من خلال الاستفادة من البيانات الشخصية.

أبرز قرارات مجلس الوزراء السعودي 1443هـ