نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر آخر تحديث سعر ايفون 12 برو max بتاريخ 15 سبتمبر بعد نزول iPhone 13 في المقال التالي

عمر شويل - جدة يبحث الكثيرين عن سعر ايفون 12 برو max في السعودية خاصة بعد إعلان شركة آبل الأمريكية طرحها هاتفها الجديد iphone 13، وتتمتع أجهزة آبل بشكل عام وأجهزة آيفون بشكل خاص بشعبية جارفة في بلاد الخليج وخاصة المملكة العربية السعودية، ولم تأتي هذه الشعبية من فراغ ولكن جاءت نظرًا للأداء الراقي الذي تقدمه هذه الأجهزة وتحديدًا ايفون 12 برو max لكونه أحد أبرز العلامات في سوق الهواتف الذكية في العالم.

آخر تحديث لأقل سعر ايفون 12 برو max بالسعودية

يتوفر جهاز ايفون 12 برو max في أكثر من جهة لبيع الهواتف الذكية بالتجزئة ومن بين هذه الجهات:

جرير بـ 5399 ريال سعودي للنسخة الـ 256 جيجا بايت.

وفي الوقت نفسه يباع الجهاز لدى العثيم بـ 4200 ريال للنسخة الـ128 جيجا بايت.

أما لدى اكسترا فيباع بسعر: 5399 للنسخة ذات مساحة الـ 256 جيجا بايت.

وكذلك يباع لدى اكس سايت بسعر 4899 للنسخة بمساحة الـ128 جيجا بايت.

ملحوظة: هذه الاسعار لا تتغيير بتغيير لون الجهاز ولكن تتغير بتغيير حجم مساحة الهاتف الداخلية خاصة وأنها في ايفون ليست قابلة للزيادة.

اكثر مزايا آيفون 12 برو ماكس جاذبية

يحتوي الجهاز على كاميرا رئيسية خرافية بحجم 12 +12+12 ذات مستشعر التركيز على الوجوه

وفي الوقت نفسه يحظى الهاتف الأسطوري بجدار حماية قوي يتمثل في طبقة عازلة متواجدة على شاشته تحميه من الصدمات.

شاشة كبيرة بحجم 6.68 بوصة لمشاهدة وسائط مع الاستمتاع بأقصى درجات المتعة.

معالج a14 الجبار من آبل يمكن الجهاز بفضل قوته الصاروخي من إنتاج اداء خيالي يبهر اي مستعمل له.

تقسيط جرير على آيفون في السعودية

أطلق جرير عرض مميزًا على منتجات آبل المباعة عبر موقعه الإلكتروني داخل المملكة العربية السعودية، وهو أن التقسيط على أي جهاز يحمل علامة آبل الأصلية سيكون مجانًا لمدة عام.

وفي الوقت نفسه هناك شرطًا أن تكون قيمة الفاتورة للحصول على الخصم أكثر من 2000 ريال على أحد أجهزة آبل الأمريكية.

وكانت شركة apple قد أعلنت عن نزول هاتف آيفون 13 وكذلك ايفون 13 برو وأيضا 13 برو ماكس.

وفي الوقت نفسه أكدت الشركة طرحها ايباد ميني وساعة آبل ووتش.