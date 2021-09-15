للرجال والنساء.. خطوات التقديم على اختبار القدرة المعرفية 1443 والمواعيد والشروط

يهتم الرجال والنساء في المملكة العربية السعودية، خصوصًا الحاصلين على درجة البكالوريوس أو الماجستير، بمعرفة خطوات التقديم على اختبار القدرة المعرفية 1443هـ إلكترونيًّا باعتباره أهم الاختبارات المهنية في المملكة ومعيارًا للمفاضلة والاختيار بين المرشحين لشغل الوظائف الإدارية وفق نظام الخدمة المدنية، كما يُعد أحد اختبارات المركز الوطني للقياس الذي يعقد للحاصلين على المؤهلات الجامعية والراغبين في الالتحاق بالقطاع العام، عدا قطاعي الصحة والتعليم، لأن لهما اختبارات خاصة بكل قطاع منهما.

خطوات التقديم على اختبار القدرة المعرفية 1443

ومن الممكن التسجيل في اختبار القدرة المعرفية 1443 في السعودية، للحاصلين على البكالوريوس أو الماجستير بهدف الترشيح إلى وظيفة مناسبة للمؤهل الدراسي، وذلك من خلال اتباع هذه الخطوات:

أولاً يتم الدخول إلى الموقع الإلكتروني لمركز قياس. إدخال رقم السجل المدني. إدخال كلمة السر. الضغط على أنا لست برنامج روبوت. النقر على تسجيل الدخول. الذهاب إلى القائمة الرئيسية في مركز قياس. الضغط على الاختبارات المتاحة. تحديد الاختبار الخاص بالقدرة المعرفية. واختيار نوع الاختبار، سواء كان ورقيا أو مُحوسَبا. الضغط على التسجيل. الموافقة على الشروط والأحكام بعد قراءتها جيدًا. الضغط على التالي. تفعيل خيار مشاركة الموقع. تحديد المركز الأقرب على الخريطة. اختيار اليوم المناسب. مراجعة البيانات. تقديم الطلب. تسديد رسوم الاختبار. و أخيراً، تأكيد الحجز.

مواعيد اختبار القدرة المعرفية 1443

والتقديم إلى اختبارات القدرة المعرفية للعام 1443 يحتاج إلى انتظار المواعيد التي حددتها هيئة تقويم التعليم والتدريب في المملكة وهي على النحو التالي:

الفترة الأولى، من الرابع وحتى السابع من سبتمبر لعام 2021.

والفترة الثانية، تنعقد في شهر يناير عام 2022.

أمّا الفترة الثالثة، فسيجري تحديدها لاحقًا.

شروط التسجيل في اختبار القدرة المعرفية

ولا بد من اجتياز عدد من الشروط للتسجيل في اختبار القدرة المعرفية 1443، وهي على النحو التالي: