نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة التسجيل في برنامج وصول أونلاين وأهم الشروط 1443 في المقال التالي

عمر شويل - جدة تعمل حكومة المملكة العربية السعودية على خفض نسبة البطالة بين النساء مثل الرجال، فيما يمكن التسجيل في برنامج وصول الداعم للنساء العاملات في القطاع الخاص بالمملكة، والذي يأتي تحت إشراف صندوق الموارد البشرية بالتعاون مع شركتي أوبر وكريم لمساعدة المرأة في التنقل بين المنزل ومكان عملها، لتخفيف النفقات وتشجيعها على العمل لتوفير الاحتياجات الأساسية لها ولأسرتها، خصوصًا في حالة عدم وجود الزوج أو أي عائل للأسرة يصرف عليها ويرعى شؤونها.

طريقة التسجيل في برنامج وصول

ويُمكن لأي امرأة سعودية تعمل في القطاع الخاص التسجيل في برنامج وصول أونلاين بكل سهولة للحصول على الدعم الذي يوفره هذا البرنامج، وذلك باتباع هذه الخطوات:

الدخول إلى الموقع الإلكتروني لبرنامج وصول. الضغط على الانضمام الآن. الضغط على البوابة الوطنية للعمل طاقات. النقر على تسجيل الدخول للحساب. كما يُمكن إنشاء حساب جديد. الانتقال إلى برامجنا. الدخول إلى برنامج wusool. ظهور حالة المتقدمة للتسجيل في البرنامج، وهي إمّا غير مؤهلة، أو مؤهلة. تحديد موقع المنزل. وتحديد موقع العمل. الموافقة على الشروط والأحكام. الضغط على التسجيل. تفعيل البرنامج تلقائيًّا في تطبيق أوبر وكريم خلال يوم عمل.

شروط الاستفادة من برنامج wusool

ويتطلب الاستفادة من برنامج وصول تحقيق عدد من الشروط التي حدّدها صندوق تنمية الموارد البشرية، وهي على النحو التالي:

الراتب الشهري وبدل السكن لا يزيد على 8 آلاف ريال سعودي.

حالة التأمينات الاجتماعية مُسجلة بشكل رسمي.

مجموع الاشتراك في التأمينات الاجتماعية لا يزيد على 3 سنوات خلال الخمس سنوات الماضية.

أن تكون المتقدمة للبرنامج سعودية الجنسية.

وجود حساب على برنامج طاقات.

عُمر المتقدمة للبرنامج بين 18 إلى 65 عامًا.

شروط الرحلة عبر برنامج وصول

وحتى تستفيد المرأة العاملة في القطاع الخاص من الدعم المقرر على الرحلة عبر برنامج وصول، لا بد من توفر هذه الشروط:

لا يُمكن تغيير موقع العمل في طاقات أكثر من 4 مرات شهريًّا.

عدد الكيلومترات في الرحلة الواحدة لا يزيد على 65 كيلومترًا.

تكون الرحلة بين العمل أو المنزل فقط.

ألا تتجاوز مدة الانتظار أكثر من 60 دقيقة.

الحد الأقصى لعدد الرحلة اليومية 4 رحلات.

طريقة طلب أوبر عبر برنامج وصول

وبعد تفعيل المرأة العاملة في القطاع الخاص حسابها في برنامج وصول لدعم السيدات العاملات، يمكن طلب أوبر باتباع هذه الخطوات: