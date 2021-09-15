الحرس الوطنى:أسماء المرشحين والمرشحات للمطابقة والمقابلة الشخصية 1443

أعلنت وزارة الحرس الوطني. عن أسماء المرشحين والمرشحات على الوظائف على بند الصيانة والتشغيل. وذلك من أجل مطابقة البيانات وإجراء المقابلة الشخصية والتي سيتم إقامتها في مركز أحد الثقافي الترفيهي بمدينة الملك عبد العزيز السكنية بخشم العان بداية من يوم الأحد الموافق 12 صفر 1443هـ، على أن يلتزم المرشحين والمرشحات المعلن عن اسماؤهم بكافة الاجراءات الاحترازية والتدابير الصحية المتعارف عليها للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

الحرس الوطني: أسماء والمرشحات للمطابقة والمقابلة الشخصية 1443

يمكن معرفة أسماء المرشحين والمرشحات الذين تم اختيارهم مبدئياً للمطابقة وإجراء المقابلة الشخصية من خلال رابط أسماء المرشحين والمرشحات بوزارة الحرس الوطني 1443، وهو عبارة عن ملف بصيغة PDF يحتوي على أسماء المرشحين والمرشحات ومواعيد المطابقة وإجراء المقابلة الشخصية، على أن يتم الالتزام بالشروط التالية:-

احضار أصل الهوية الوطنية + نسخة منها.

احضار عدد (3) صور شخصية للمرشح والمرشحة.

الالتزام بالموعد المقرر لإجراء المقابلة الشخصية.

عدم حضور موعد المطابقة والمقابلة الشخصية يعد ذك عدول عن استكمال باقي الترشح لشغل الوظيفة المتقدم لها.

يقوم المرشح والمرشحة بإحضار أصل وثيقة التخرج + نسخة منها على أن تتضمن هذه الوثيقة التقدير العام والنسبة المئوية أو المعدل التراكمي الحاصل عليه.

احضار بيان بالاشتراك في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية ومشهد من الخبرات العملية للمرشح أو المرشحة في الوظائف المتقدم لها.

بالنسبة للحاصلين على مؤهلاتهم من الخارج يتم إرفاق معادلة وزارة التعليم وأيضاً إرفاق مفاتيح احتساب المعدل.

احضار السجل الاكاديمي + نسخة منه.

يتم الحضور مبكراً إلى مقر اللجنة في تمام الساعة الثامنة والنصف صباحاً.

إذا حدث لا قدر الله ووجد اختلاف في البيانات المدونة مع ما هو مثبت بالمستندات سوف يتم استبعاد المرشح أو المرشحة.

يمكن الحصول على المزيد من المعلومات من خلال الاتصال على الرقم 0112525300 تحويلة 23415 أو تحويلة 23379 أو على البريد الالكتروني لوزارة الحرس الوطني ([email protected])

يمكن للمرشح أو المرشحة الوصول إلى عنوان لجنة المطابقة والمقابلة الشخصية من خلال البحث عن مركز أحد الثقافي الترفيهي في خشم العان على برامج الخرائط.

وأخيراً تتمني وزارة الحرس الوطني لجميع المرشحين والمرشحات التوفيق والسداد.