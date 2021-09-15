طريقة التسجيل في منصة إحسان وخطوات التبرع أونلاين 1443

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يهتم كثير من الفقراء وذوي الدخل المنخفض في المملكة العربية السعودية، بمعرفة طريقة التسجيل في منصة إحسان المعنية بالعمل الخيري والتنموي، وتمكين القطاع غير الربحي والتنموي، وتعزيز قيم الانتماء الوطني والعمل الإنساني لأفراد المجتمع، وكذلك التكامل مع الجهات الحكوميّة المختلفة وتعظيم نفعها، ورفع مستوى الموثوقية والشفافية للعمل الخيري والتنموي، وتفعيل دور المسؤولية الاجتماعية في القطاع الخاص، فيما تتميز هذه المنصة بسهولة التعامل معها.
طريقة التسجيل في منصة إحسان كمستفيد
ومن الممكن التسجيل في منصة إحسان كمستفيد 1443 للحصول على الدعم المناسب، وذلك باتباع هذه الخطوات:
- الدخول إلى الموقع الإلكتروني لمنصة إحسان.
- النقر على تسجيل الدخول.
- النقر على التسجيل.
- إدخال الاسم.
- إدخال البريد الإلكتروني.
- كتابة رقم الهاتف الجوّال.
- إدخال رمز التحقق.
- النقر على إنشاء حساب جديد.
كيفية التبرع لمحتاج في منصة إحسان 1443
ويفضل كثير من أهل الخير في المملكة التبرع من خلال منصة إحسان الخيرية، فيما يمكن ذلك أونلاين من خلال اتباع عدد من الخطوات على النحو التالي:
- الدخول إلى الموقع الإلكتروني لمنصة إحسان الخيرية.
- تسجيل الدخول.
- إدخال رقم الهاتف الجوّال.
- إدخال كلمة السر.
- إدخال رمز التحقق.
- النقر على تسجيل الدخول.
- عرض المشاريع المتاحة للتبرع.
- كتابة مبلغ التبرع.
- النقر على زر تبرع الآن.
- كتابة الاسم الموجود في بطاقة الدفع الإلكتروني، ورقم البطاقة، وتاريخ الانتهاء، ورمز الأمان.
- والنقر على إتمام عملية التبرع.
خطوات توكيل منصة إحسان لأداء نسك الهدي
وفي موسم الحج، يمكن لأي مواطن أو مقيم في المملكة، توكيل غيرة لتأدية نسك الهدي عنه، من خلال منصة إحسان الخيرية، وذلك باتباع هذه الخطوات:
- الدخول إلى الموقع الإلكتروني لمنصة إحسان الخيرية.
- اختيار برنامج الأضاحي.
- النقر على اطلب الآن.
- اختيار الهدي المناسب.
- واختيار العدد والنوع والسن.
- النقر على متابعة.
- إدخال رقم الهاتف الجوال.
- ظهور القيمة الاجمالية للهدي.
- استلام تفاصيل الهدي عبر الهاتف الجوال.
- إتمام عملية الدفع.
كيفية التواصل مع منصة إحسان
وفي حالة رغبة المستخدم لمنصة إحسان الخيرية، التواصل مع ممثلي خدمة العملاء في المنصة للاستفسار عن أي معلومات أو تقديم شكاوى، يمكن الاتصال من خلال الآتي:
- الاتصل عبر الرقم المجاني للمنصة وهو 8001247000.
- أو رقم منصة إحسان للتبرع عبر الرسائل النصية وهو: 5005.
- أو من خلال الموقع الإلكتروني للمنصة.
- كما يمكن التواصل من خلال حساب المنصة عبر موقع تويتر في أي وقت خلال اليوم.
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