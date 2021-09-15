نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كيف استفيد من منصة إحسان الشروط وطريقة التسجيل في المقال التالي

عمر شويل - جدة كيف استفيد من منصة إحسان من الأسئلة التي يتم البحث عنها من قبل الراغبين في الاستفادة من منصة إحسان، حيث تقوم المنصة بجمع التبرعات ومن ثم توزيعها على المستفيدين في العديد من المجالات المختلفة سواء التعليمية أو الاجتماعية بالإضافة إلى المجالات الأخرى، ويتم الاستفادة من المنصة بمجرد التسجيل في منصة إحسان عبر رابط التسجيل في منصة إحسان للمحتاجين ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف كيف استفيد من منصة إحسان.

كيف استفيد من منصة إحسان

لمعرفة كيف استفيد من منصة إحسان ينبغي على الراغبين في الاستفادة من المنصة إتباع إجراءات التسجيل في منصة إحسان كمستفيد ومن ثم يتم السماح لهم بالاستفادة من الخدمات المقدمة عبر المنصة، والتي تضم عدد من برامج كبرنامج فرجت والمتخصص في سداد الديون على المساجين.

منصة إحسان تسجيل

يتم التوجه إلى منصة إحسان الخيرية.

الضغط على أيقونة التسجيل.

يقوم الراغب في التسجيل بالنقر على كلمة إنشاء حساب، ليتم فتح صفحة جديدة يتعين عليه من خلالها كتابة كافة البيانات الشخصية المطلوبة.

بعد الانتهاء من كتابة البيانات الشخصية يتم كتابة رمز التحقق الموجود بالصفحة، وبعدها مباشرة يتم الضغط على كلمة إنشاء حساب جديد.

ينبغي بعد ذلك تفعيل الحساب الرسالة التي يتم إرسالها إلى البريد الإلكتروني الخاص بالمستفيد.

يقوم بعد ذلك المستخدم باستخدام بيانات الحساب الذي تم إنشائه لتسجيل الدخول والبدء في الاستفادة من خدمات المنصة المتاحة.

شروط الاستفادة من منصة إحسان

يجب أن تتوافر بعض الشروط في الأفراد الراغبين في الاستفادة من التبرعات التي تقدمها المنصة وقد تم وضع تلك الشروط لضمان وصول التبرعات لمستحقيها وتتلخص الشروط فيما يلي:

أن يكون المتقدم للحصول على التبرع ضمن الطلاب المقيدين بقطاع التعليم.

يمكن حصول المتقدم على التبرع في حاله كونه من المستحقين للرعاية الاجتماعية.

يتم منح التبرعات للتابعين للقطاع الصحي.

يتم منح التبرعات في حالات إغاثة المحتاجين.

يتم توفير التبرعات للأفراد الغارمين والغارمات.

يجب التسجيل إلكترونيًا للحصول على التبرعات عبر منصة إحسان.

طرق التواصل مع منصة إحسان

أتاحت منصة إحسان إمكانية التواصل عبر الاتصال على رقم 8001247000 للإجابة عن الاستفسارات المتعددة أو تقديم الشكاوى بالإضافة على إمكانية التواصل مع المنصة عبر الحساب الرسمي الخاص على موقع تويتر للتواصل الاجتماعي.