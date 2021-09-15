نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التسجيل في منصة إحسان الوطنية ehsan.sa وشروط الحصول على دعم من المنصة في المقال التالي
التسجيل في منصة إحسان الوطنية نوضحه بالتفصيل، حيث تعتبر منصة إحسان الوطنية من اهم المنصات الخيرية بالمملكة العربية السعودية حيث تعمل علي دعم كافة المواطنين المحتاجين لحل جميع المشاكل التي تواجههم، وتقوم منصة إحسان الوطنية بالحصول علي مبالغ لقيام بالعديد من الأعمال الخيرية، حيث اعلم أعلن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، عن تبرعه بمبلغ قدرة 10 مليون ريال سعودي إلى منصة إحسان الوطنية وذلك لمساعدة كافة الفئات المحتاجة داخل المملكة العربية السعودية، وتعمل منصة إحسان علي إعطاء هذه التبرعات إلى الذين يستحقونه، لذا قوم فريم من منصة إحسان بدراسة كافة الحالات المقدمة للحصول علي الدعم.
شروط الحصول علي دعم منصة إحسان
تقوم منصة إحسان بوضع بعض الشروط للحصول علي دعم منصة إحسان، وأيضا شروط تحويل تبرعات إلى منصة إحسان، حيث يمكنك تحويل تبرعات في العديد من المجالات من خلال البريد الإلكتروني الخاص بالمنصة.
الشروط الواجب توافرها للحصول عي دعم منصة إحسان:
- يعتبر من اهم الشروط الواجب تواجد في المتقدم للحصول علي الدعم يجب أن يكون المقدم علي الدعم سعوديًا الجنسية.
- ويشترط أن يكون المقدم للدعم مقيمًا بشكل دائم داخل المملكة العرية السعودية.
- يشترط أيضا أن يتم التقديم من خلال المنصة إلكترونيًا عبر الأنترنت.
- يشترط أن يوجد تواصل مستمر بين كل من منصة إحسان والمواطن الحاصل علي الدعم.
- يشترط للحصول علي الدعم أن تكون المشكلة المقدمة من ضمن المستحقين لبرنامج الرعاية الاجتماعية.
خطوات التسجيل في منصة إحسان الوطنية
لتسجيل في منصة إحسان والتقديم يتم من خلال التقديم الإلكتروني، وأيضا يمكنك التقديم دون عمل حساب مسبق، يمكنك تقديم كافة المشاكل التي توجهك من خلال الموقع الخاص بتلقي المشاكل الذي تم تحديده من قبل المنصة ، وللتقديم في منصة إحسان عليك باتباع الخطوات التالية:
- أولا: عليك بتسجيل الدخول من خلال الرابط الإلكتروني لمنصة إحسان الوطنية من خلال محرك البحث جوجل.
- ثانيا: ثم بعد ذلك سوف تجد في أعلى يمين الصفحة الرئيسية كلمة اضغط تسجيل دخول.
- ثالثا: قم بعد ذلك بإدخال اسم المستخدم والرمز السري الخاص بك .
- رابعا: قم بعد ذلك بكتابة الاسم ثلاثي.
- خامسا: عليك بعد ذلك بإدخال البريد الإلكتروني الخاص بك.
- سادسا: عليك بعد ذلك بكتابة رقم التلفون المحمول الخاص بك للتواصل معك من خلاله ويشترط أن كون رقم سعودي .
- سابعا: عليك بعد ذلك بإدخال رمز التحقق.
- ثامنا: عليك بعد ذلك عليك بالضغط على كلمة إنشاء حساب جديد.
- تاسعا: قم تفعيل الحساب من خلال البريد الإلكتروني الذي قمت بالتسجيل به.
- عاشرا: وفي النهاية قم بالضغط علي تسجيل الدخول للحساب.
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