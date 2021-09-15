نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حجز تذاكر منصة مكاني makani.com.sa مباراة الأهلي VS الفتح والتوصيل عبر “سبل” في المقال التالي

عمر شويل - جدة حجز تذاكر منصة مكاني makani.com.sa التي قامت وزارة الرياضة بالمملكة باعتمادها كمكان رسمي وآمن لحجز مباريات الدوري السعودي والفعليات التي تقام على أراضي المملكة، وتم فتح باب الحجز الإلكتروني لمباريات دوري كاس محمد بن سلمان 1443 الجديد على أن تقوم شركة التوصيل “سبل” بإيصال التذاكر المحجوزة إلكترونيا إلى المواطنين.

الموسم الكروي السعودي الجديد

حيث انطلق الموسم الكروي الجديد وسط أعداد متوسطة من إصابات فيروس كرونا المستحدث، ومع استمرار المباريات تراجعت الإصابات اليومية بشكل كبير لتقل عن 100 إصابة يومية بما أدى إلى العديد من الإجراءات على هذا، حيث سمحت وزارة الرياضة بالمملكة بالاشتراك مع وزارة الصحة السعودية ووزارة الداخلية التي تقوم بتأمين المباريات بالسماح للمشجعين محبي الفريقين، الهلال والفتح، بالدخول والتشجيع في الاستاد المخصص لتلك المباريات.

موعد مباراة الأهلي VS الفتح بكاس دوري محمد بن سلمان

يتطلع جماهير الدوري السعودي لحضور مباريات الدوري السعودي، وخاصة مباراة الفريق الأول في المملكة في مقابل فريق الفتح، والذين يتنافسان في إطار الجولة الخامسة من كاس دوري محمد بن سلمان، حيث انطلقت الدورة الخامسة من الدوري السعودي وتقام المباراة المرتقبة مساء الجمعة 17 سبتمبر 2021 الموافق 10 من شهر صفر 1443.

دوري كأس محمد بن سلمان

انطلقت الجولة الخامسة من مباريات الدوري السعودي بمشاركة فريقي الأهلي والفتح، بدون مباريات فاز فيها فريق الأهلي حيث تم معادلة في مباراتين وهزيمة في مباراتين آخرين بنقاط أربعة له، بينما فاز فريق الفتح في مباراتين وتعادل في مباراة وهزم في مباراة، ويتطلع الفريقين للقاء المرتقب وسط العديد من الآمال والتي يسعى كل منهما بالفوز.

المباراة مباراة الأهلي والفتح البطولة دوري كأس محمد بن سلكان – الدوري السعودي الموعد والتوقيت تقام مساء الجمعة الساعة 7:30 مساء بتوقيت القاهرة الساعة 5:30 بتوقيت جرنتش، الساعة 8:30 بتوقيت مكة الملعب ملعب مدينة الملك فهد الأوليمبية الرياضية في جدة القنوات الناقلة “ SSC Sport 1HD ”