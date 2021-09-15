نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة التسجيل في تكافل الخيرية 1443 للطلاب وإعانات المؤسسة في المقال التالي

عمر شويل - جدة طريقة التسجيل في تكافل الخيرية 1443، مؤسسة تكافل الخيرية للطلبة هي من المؤسسة الخيرية التي تتبع النظام السعودي ومن اهم أهدافها أن تتحمل الأعباء قليلاً عن ولي الأمر بل ليس ذلك فقط ،أن تقدم إعانة مالية لدراسة الأبناء وفي تلك المقالة نجيب على العديد من الأسئلة مثل ما هو برنامج تكافل، أو طريقة التسجيل في برنامج تكافل للطلاب، وبرامج المؤسسة الخيرية للطلاب فتابعونا في الأسطر القادمة لكي نقدمها لكم رواد موقع ثقفني.

طريقة التسجيل في تكافل الخيرية 1443

في البداية سوف نعطيكم نبذة عن المؤسسة :

هي مؤسسة تكافلية للطلاب تابعة للنظام السعودي

تهدف المنظمة لتحمل الأعباء عن أولياء الأمور بل وتقديم إعانة مالية لدراسة الأبناء

كما انه تم تأسيس المؤسسة بناءً على أمر خادم الحرمين الشريفين الملك “عبد الله بن عبد العزيز”

ووصلت تكلفته إلى نصف مليار ريال سعودي، لكي تقدم دعم للطلاب المحتاجين.

شروط تكافل الخيرية للطلاب

مؤسسة تكافل تقدم الدعم المالي للطلاب الذين في احتياج مالي ولا يستطيع أولياء أمورهم توفير مصاريف تعليمهم أو شراء الأدوات المدرسية وغيرها من المصروفات، فتقدم المؤسسة الدعم المالي للأسر ذات الدخل المتوسط والمحدود وذلك في إطار رؤية المملكة للتطوير لسنة 2030 ميلادياً ليحققوا أهدافهم في الحياة، ولكن بشروط معينة ليحصل الطلاب على الدعم وهي :

يجب أن يكون الطالب أو المستفيد من دعم تكافل سعودي الجنسية حيث لا يمنح الدعم لأجنبي

ألا يكون طالب من طلاب محو الأمية.

كما يجب أن يكون الطالب منطبق عليه خدمة التكافل وفق المدرسة التي يتبعها حتى يحصل على الدعم من المؤسسة.

أن يسجل الطالب في المؤسسة ويقوم بتجديد التسجيل كل عام دون الاكتفاء بالتسجيل مرة واحدة.

طلبة الصف الثالث الثانوي لا يمنح الدعم المالي لهم من مؤسسة تكافل.

طريقة التسجيل في مؤسسة تكافل

وضعت مؤسسة تكافل الخيرية طريقة سهلة وبسيطة عبر الأنترنت لكي يستطيع الطلبة و أولياء الأمور أن يسجلوا لأولادهم في برنامج تكافل وأن يحصلوا على إعانة مالية للدراسة وذلك بعد استيفاء الشروط التي ذكرناها في الفقرة السابقة وإليكم خطوات التسجيل

في البداية يجب التوجه إلى رابط التسجيل في برنامج تكافل .

. بعد الدخول ستظهر الصفحة الرئيسية لمؤسسة تكافل.

ثم ننتقل إلى الاختيار من بين الخدمات المُقدمة

الضغط على خيار بوابة الطلاب.

من ثم ننتقل إلى صفحة التسجيل.

تقوم بالضغط على تسجيل طالب جديد.

يقوم الطالب بإدخال البيانات اللازمة للتسجيل في المؤسسة وهي: رقم الهوية الخاص بالطالب ورقم الهاتف الخاص بولي الأمر.

بعد إدخال البيانات سيظهر كود للتحقق أمام المتقدم تقوم بوضعه ثم الضغط على متابعة.

بعد التأكد من صحة البيانات يتم إرسال رسالة نصية لهاتف ولي الأمر بها رمز التحقق لتأكيد الرقم المسجل.

ولكن هذا في حالة التسجيل لأول مرة ولكن في حالة أن الطالب مسجل بالفعل :

يقوم الطالب بإدخال اسم المستخدم وكلمة المرور التي حصل عليهما من خلال المدرسة التي يتبعها.

كما يقوم بإدخال البيانات المطلوبة وهي : اسم الطالب اسم والد الطالب ثم إضافة حالة وكتابة الحالة الاجتماعية الخاصة بالطالب.

ثم بعد ذلك يقوم الطالب بالضغط على زر حفظ ليتم حفظ البيانات الخاصة بالطالب.

ملحوظة : على الطالب أن يجدد التسجيل كل عام كما ذكرنا حيث لا يُكتَفي بالتسجيل مرة واحدة.

طريقة الاستعلام عن الإعانات في مؤسسة تكافل

يمكن الاستعلام عن الإعانات التي يتقرر صرفها للمستحقين وذلك من خلال مركز الدعم الخاص بالمؤسسة

وذلك من خلال مركز الدعم والاستعلام عن طريق الهاتف المخصص: 920033951 وذلك طوال أيام الأسبوع عدا يومي الجمعة والسبت “العطلة الرسمية” ومواعيد العمل الرسمية تبدأ من الساعة السابعة صباحاً وحتى الساعة التاسعة مساءً.



وفي النهاية نرجو أن تكون مقالتنا عن طريقة التسجيل في تكافل الخيرية 1443 قد نالت إعجابكم.