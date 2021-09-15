أسرع تمويل من بنك الراجحي في 30 دقيقة بالخطوات ورابط الدخول

تمويل بنك الراجحي من أكثر عمليات البحث من قبل المواطنين داخل المملكة والأشخاص المستفيدين، حيث أعلن بنك الراجحي عن إمكانية الحصول على أسرع تمويل من خلاله في 30 دقيقة، ونظراً للأوضاع الحالية التي تمر بها الفئات الأكثر احتياجاً لهذا التمويل، فالهدف الرئيسي من تمويل الراجحي هو مساندة الفئات المستفيدة منه وتتنوع التمويلات التي يمكن الاستفادة منها، ومنها (تمويل الشخصي – العقارات – السيارات)، ومن خلال موقعنا ثقفني نعرض لكافة متابعينا من خلال هذا المقال خطوات الحصول على تمويل بنك الراجحي السريع في 30 دقيقة بالخطوات، ورابط الدخول للحصول على تمويل بنك الراجحي.

تطبيق الراجحي الجديد 2021:

وفر بنك الراجحي في المملكة العربية السعودية تطبيق الراجحي تسهيلاً على كافة المستخدمين والمستفيدين من البنك، حيث تم توفير تطبيق الراجحي الجديد 2021 لكافة الأنظمة الأندرويد والأيفون:

بطاقات الراجحي الائتمانية وتوفير 35% :

أوضح مصرف الراجحي من خلال صفحته الرسمية عبر وعبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” عن توفير بطاقات الراجحي الائتمانية مسبقة الدفع، حيث تتميز باسترداد 35% نقدي لدى هنقرستيشن وذلك من خلال استخدام الرمز الترويجي “ARB35″، علماً بأن العرض لهذه البطاقات ساري حتى 30 من شهر سبتمبر لهذا العام 2021، ومن خلال هذا المقال نعرض شروط والأحكام التي يجب توافرها للاستفادة من هذه البطاقات:

%35 استرداد نقدي على محفظتك في هنقرستيشن عند استخدام بطاقات الراجحي الائتمانية و مسبقة الدفع.

يمكن استخدام الكوبون لأكثر من مره خلال فترة العرض.

يطبق الاسترداد النقدي مباشرةً عند الدفع عند استخدام بطاقات الراجحي الائتمانية و مسبقة الدفع والرمز الترويجي ARB35.

لا يوجد حد أدنى على الطلبات , وبدون حد أقصى على الاسترداد النقدي.

لا يمكنك استخدام كوبون اخر مع العرض خلال عملية الشراء الواحدة.

لا يطبق الاسترداد النقدي عند استخدام رصيد هنقرستيشن او ApplePay عند إتمام عملية الدفع.

سيتم اضافة مبلغ الاسترداد النقدي الى محفظتك في هنقرستيشن خلال 8 ساعات.

تطبق الشروط والاحكام التابعة لبطاقات مصرف الراجحي وهنقرستيشن.

كيفية الحصول على تمويل الراجحي السريع بالخطوات: