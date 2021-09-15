قرض للأفراد بدون تحويل الراتب يصل الي 100 الف ريال بتيسير في السداد

تمويل شخصي بدون تحويل الراتب الشهري من بنك الرياض، حيث يقدم البنك التمويل للمواطنين السعوديين والمقيمين في المملكة، ويميز تمويل بنك الرياض بأنه متوافق مع الشريعة الإسلامية بهامش ربح تنافسي، وبشروط ميسرة وسهله ويتم سداد الأقساط علي فترات طويلة ومرنة، ومن خلال هذا المقال نوضح لكم الشروط المطلوبة للحصول على تمويل شخصي بدون تحويل الراتب من بنك الرياض.

شروط الحصول على تمويل بنك الرياض بدون تحويل الراتب الشهري

يتم توفير تمويل شخصي بدون تحويل الراتب الشهري من بنك الرياض بالمملكة العربية السعودية، بشروط ميسرة وتسهيلات فى اتخاذ الإجراءات، فعلي الراغبين في تمويل بنك الرياض معرفه الشروط والأحكام وتقديم الأوراق للحصول على تمويل شخصي بدون تحويل الراتب من بنك الرياض، والشروط كالتالي.

لا بد أن يكون عمر المتقدم لتمويل بنك الرياض لا يقل عن 18 عاما للسعوديين، وإذا كان المتقدم للتمويل من الوافدين فلا يقل عمره عن 22 عام حتى يتم الموافقة على التمويل.

يجب ان لا يقل مده الخدمة عن عام كامل.

تمويل بنك الرياض متوفر للمواطنين السعوديين والمقيمين في المملكة.

تمويل بنك الرياض بدون تحويل الراتب الشهري لموظفين البنوك داخل السعودية فقط.

لا بد أن يكون الحد الأدنى للأجور للمتقدمين لتمويل بنك الرياض لا يقل عن 10000 ريال سعودي.

إذا كان المتقدم لتمويل بنك الرياض لديه التزامات مالية أخرى، فيجب أن لا يزيد جميع الالتزامات بما فيهم التزامات بنك الرياض عن 33% من قيمه الدخل الشهري.

يجب توافر الشروط والأحكام وتقديم المستندات حتى يتم الموافقة على تمويل بنك الرياض بدون تحويل الراتب.

كيفيه التقديم على تمويل بنك الرياض بدون تحويل الراتب الشهري

يجب على الراغبين في تمويل بنك الرياض الدخول علي الموقع الرسمي الإلكتروني لبنك الرياض لمعرفة المزيد من المعلومات، والتقديم علي التمويل من خلال متابعة الخطوات التالية.