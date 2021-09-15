عروض التمويل التأجيري من الراجحي للسيارات ومعرفه المزايا والسيارات المشمولة

عروض التمويل التأجيري من الراجحي من اهم العروض الحديثة التي تم إطلاقها حديثا في الشهر الحالي. كما اعلن المصرف عنها عبر صفحته الرسمية علي مواقع التواصل الاجتماعي بالمملكة العربية السعودية. بالإضافة إلي ذلك تم إطلاق مجموعه من العروض والبرامج الحديثة لجميع أبناء المملكة مثل عروض الراجحي علي التمويل الشخصي ومعرفه اهم شروطه ومميزاته الجديدة. وتم الإعلان أيضا عن عروض تمويل عقاري الراجحي الجديدة بالتعاون مع صندوق التنمية العقارية. كما سوف نقوم بشرح وتفصيل العروض ومعرفه اهم المزايا التي تم الإعلان عنها والعملاء التي شملتهم العروض. ومعرفه السيارات التي شملتهم العروض وكيفيه الحصول علي سياره بالخطوات من خلال المقالة الأتية.

عروض التمويل التأجيري من الراجحي

اعلن المصرف عن العروض والتي تمكنك من افضل فرصه تأجير للحصول علي سياره أحلامك من افضل واحدث السيارات التي تم إطلاقها حديثا بالمملكة. كما شملت العروض عملاء تحويل الرواتب العملاء بدون تحويل الرواتب أيضا والذين اعلن المصرف عن مميزاتهم والذين سنوضحهم لكم من خلال النقاط الأتية:

الدفعة الأولي لعملاء تحويل الرواتب 50% أما بدون تحويل 5%.

الرسوم الإدارية للإثنين 50%.

عملاء تحويل الرواتب متوفر لهم برنامج 50/50 للسيارات التي تبدأ أسعارها 80000 ريال أو سياره فارهه.

الدفعة الأخيرة لعملاء تحويل الرواتب 40% أما بدون تحويل فتكون 35%.

معدل النسبة لعملاء الرواتب 4.12%. أما بدون تحويل 7.49% شامله التامين.

فترات سداد سهله وميسره لجميع العملاء وتصل مدتها إلي 60 شهر.

الموديلات المشمولة بدون رسوم وهي هافال أو إم جي أو هيونداي أو جيلي أو كيا أو تويوتا أو شيري.

العروض ساريه حتي 30 سبتمبر 2021 أو حتي نفاذ كميه السيارات المحددة.

تطبق شروط وأحكام مصرف الراجحي الخاصة والتزام كلا من الطرفين بشروط العقد.

المصرف خاضع تحت إشراف البنك المركزي السعودي.

كيفيه الحصول علي عروض الراجحي

بالإضافة إلي ذلك تم الإعلان عن طرق وقنوات الحصول علي سياره من العروض المقدمة. وذلك عن طريق زياره احد فروع المصرف بالمملكة. أو الاتصال علي رقم المصرف الخاص بالاستفسار عن العروض وتقديم الطلبات أيضا وهو 8001241222. أما للتقديم الإلكتروني فيجب اتباع الخطوات الأتية: