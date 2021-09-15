لا يمكن أن يقلل أي شخص من أهمية الإنتاج الزراعي في اقتصاد الدول، حيث يمكن وصفه بأنه عصب و أساس الاقتصاد فيها؛ ولذلك حرصت المملكة على تقديم كافة أنواع الرعاية للأسر الريفية التي تعمل على ازدهار و تقدم الإنتاجي الزراعي في شتى أنحاء البلاد، وذلك غبر برنامج حكومي مخصص أطلقت عليه اسم” برنامج ريف” والذي نتعرف عليه تفصيليا اليوم من خلال مقالنا التالي، و كيفية التقديم فيه للحصول على الدعم، وهل يمكن للأشخاص العاطلين الاستفادة من هذا البرنامج و ما هي شروط التسجيل فيه و المستندات و الوثائق المطلوبة للتقديم .

كيفية التقديم للحصول على الدعم المالي من برنامج ريف

بداية دعونا نتعرف على ما هو برنامج ريف، و الذي سبق وأشرنا لكونه واحد من أهم البرامج الحكومية والذي تم تخصيصه من أجل دعم المواطنين المزارعين، والعمل على تقديم الرعاية الكاملة لأسرهم والعاملة في أي من تلك البرامج الزراعية ، وهي:

البن العربي.

تربية النحل

إنتاج العسل.

زراعة الورد بأنواعه.

إنتاج الفاكهة وخاصة الأنواع التالية : الرمان والتين والعنب.

دعم الصيادين

مستزرعي الأسماك.

دعم صغار مربي المواشي.

زراعة المحاصيل البعلية، مثل: الذرة، والسمسم.

ما هي الأهداف التي يدعمها برنامج ريف ؟

هناك عدة أهداف يعمل عليها برنامج ريف ، و يمكن تلخيصها في النقاط الآتية ، وهي:

ازدهار القطاع الزراعي الريفي.

المساهمة في رفع المستوى المعيشي لصغار المزارعين.

زيادة كفاءة الإنتاج الزراعي.

تحسين أسلوب الحياة.

ما هي شروط التسجيل في برنامج ريف للحصول على الدعم؟

نأتي الآن الى الشروط التي وضعتها وزارة البيئة والمياه والزراعة، من أجل تنظيم الاستفادة من الدعم و المنح التي يقدمها برنامج ريف ،وهي: