سعر ومواصفات جوال أيفون 13 برو ماكس في السعودية

سعر ومواصفات جوال أيفون 13 برو ماكس والذي يعد من أحدث الجوالات التي أصدرتها شركة أبل الأمريكية، تعد جوالات Apple أو جميع إصدارات iPhone من الأجهزة المفضلة لدى الكثير من الناس، حيث تحتوي على الكثير من المميزات التي لا تتواجد في أي علامة تجارية أخرى منها عوامل الأمان وغيرها، وقد أعلنت شركة أبل عن توفر العديد من المميزات الجديدة الأخرى في هاتف IPhone 13 pro Max ليكون الأعلى في المواصفات والسعر أيضاً، تعرف على أسعار هاتف أيفون 13 الجديد من ابل وأهم مميزاته للمستخدم.

سعر ومواصفات جوال أيفون 13 برو ماكس

من أهم مميزات جوال أيفون برو ماكس 13 الجديد هو أن شاشته هي الأكبر من جميع الإصدارات السابقة، حيث يأتي بشاشة 6.7 إنش تدعم 120 هرتز بالاضافة إلى بعض المميزات الأخرى مثل:

معالج A15 Bionic والذي يعطيك أقوى أداء ممكن مع استخدام الألعاب الإلكترونية الثقيلة لساعات طويلة وبشكل يومي.

وزن الهاتف 240 جراماً.

يدعم شبكات الجيل الخامس 5G، كما يدعم شبكات 4G و 3G و 2G.

يدعم شريحتين اتصال من نوع نانو sim و esim.

خامات عالية ونقية جداً من الزجاج تدخل في تصنيع الهاتف، كما يحتوي على إطار من الستانلس ستيل القوى.

شاشة قوية مضادة للبصمات والزيوت.

مقاوم للماء، حيث يتحمل النزول حتى عمق 6 مترات من الماء لمدة تصل إلى نصف ساعة.

الكاميرا الأولى الأمامية خاصة ببصمة الوجه وعزل الخلفية، أما الكاميرا الأساسية الأمامية فتأتي بجودة 12 ميجا بكسل.

يحتوي على 4 كاميرات خلفية بدقة 12 ميجا بكسل وخاصية زوم تصل إلى 3X.

بطارية تدعم الشحن السريع، وتصل قدرتها لأكثر من ساعتين ونصف عن الإصدار السابق.

يتوفر منه أربعة ألوان مختلفة وعدد من الإصدارات حسب السعة التخزينية.

سعر جوال IPhone pro Max في السعودية

من المقرر طرح أيفون 13 برو ماكس في سبتمبر الجاري 2021، حيث يبدأ سعره من 4650 لإصدار الأقل في السعة التخزينية، وحتى 6000 ريالاً سعودياً لإصدار الأعلى.

أسعار هاتف أيفون 13 برو ماكس عالمياً بالدولار