نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سعر ومواصفات جوال أيفون 13 برو ماكس في السعودية في المقال التالي
سعر ومواصفات جوال أيفون 13 برو ماكس والذي يعد من أحدث الجوالات التي أصدرتها شركة أبل الأمريكية، تعد جوالات Apple أو جميع إصدارات iPhone من الأجهزة المفضلة لدى الكثير من الناس، حيث تحتوي على الكثير من المميزات التي لا تتواجد في أي علامة تجارية أخرى منها عوامل الأمان وغيرها، وقد أعلنت شركة أبل عن توفر العديد من المميزات الجديدة الأخرى في هاتف IPhone 13 pro Max ليكون الأعلى في المواصفات والسعر أيضاً، تعرف على أسعار هاتف أيفون 13 الجديد من ابل وأهم مميزاته للمستخدم.
سعر ومواصفات جوال أيفون 13 برو ماكس
من أهم مميزات جوال أيفون برو ماكس 13 الجديد هو أن شاشته هي الأكبر من جميع الإصدارات السابقة، حيث يأتي بشاشة 6.7 إنش تدعم 120 هرتز بالاضافة إلى بعض المميزات الأخرى مثل:
- معالج A15 Bionic والذي يعطيك أقوى أداء ممكن مع استخدام الألعاب الإلكترونية الثقيلة لساعات طويلة وبشكل يومي.
- وزن الهاتف 240 جراماً.
- يدعم شبكات الجيل الخامس 5G، كما يدعم شبكات 4G و 3G و 2G.
- يدعم شريحتين اتصال من نوع نانو sim و esim.
- خامات عالية ونقية جداً من الزجاج تدخل في تصنيع الهاتف، كما يحتوي على إطار من الستانلس ستيل القوى.
- شاشة قوية مضادة للبصمات والزيوت.
- مقاوم للماء، حيث يتحمل النزول حتى عمق 6 مترات من الماء لمدة تصل إلى نصف ساعة.
- الكاميرا الأولى الأمامية خاصة ببصمة الوجه وعزل الخلفية، أما الكاميرا الأساسية الأمامية فتأتي بجودة 12 ميجا بكسل.
- يحتوي على 4 كاميرات خلفية بدقة 12 ميجا بكسل وخاصية زوم تصل إلى 3X.
- بطارية تدعم الشحن السريع، وتصل قدرتها لأكثر من ساعتين ونصف عن الإصدار السابق.
- يتوفر منه أربعة ألوان مختلفة وعدد من الإصدارات حسب السعة التخزينية.
سعر جوال IPhone pro Max في السعودية
من المقرر طرح أيفون 13 برو ماكس في سبتمبر الجاري 2021، حيث يبدأ سعره من 4650 لإصدار الأقل في السعة التخزينية، وحتى 6000 ريالاً سعودياً لإصدار الأعلى.
أسعار هاتف أيفون 13 برو ماكس عالمياً بالدولار
- سعر النسخة 128 جيجا: 1100 دولار.
- سعر النسخة 256 جيجا: 1200 دولار
- سعر النسخة 512 جيجا: 1400 دولار.
- سعر النسخة 1 تيرا بايت: 1600 دولار.
الوسوم
error: غير مسموح بنقل المحتوي الخاص بنا لعدم التبليغ
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر سعر ومواصفات جوال أيفون 13 برو ماكس في السعودية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.