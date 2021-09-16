استخراج رخصة عربة متجولة للمواطنين بالمملكة طبقا للشروط المطلوبة

استخراج رخصة عربة متجولة للمواطنين في المملكة، حيث أن هذه الخدمة قامت وزارة الشؤون البلدية بتقدمها للمواطنين إلكترونيا، حيث أن العربات المتجولة في المملكة تعتبر من أهم فرص العمل بالمملكة للشباب، حيث هناك العديد من الشباب يستفيدوا من هذه المشاريع للقضاء علي البطالة في المملكة، وتلك العربة المتجولة لا يمكن لأي مواطن أن يستخدمها بدون رخصة، لذلك أعلنت الوزارة عن تقدمها للخدمة إلكترونيا لتوفير الوقت والجهد علي المواطنين، فمن يرغب في الاستفادة من تلك الخدمة يجب أن يدخل علي رابط استخراج رخصة عربة متجولة، ويمكن للمواطنين معرفة كافة الشروط والمتطلبات ورابط وخطوات التنفيذ عبر موقعنا الإلكتروني ثقفني.

متطلبات وشروط رخصة العربات المتجولة

هناك العديد من البنوك تقدم للمواطنين تمويلات ميسرة للحصول علي عربات متجولة في المملكة، ويعتبر هذا التمويل الميسر أحد وسائل الدعم للمواطنين الشباب في العمل، وهذه المشاريع تهدف للقضاء علي البطالة بالمملكة العربية السعودية، فإن وزارة الشؤون البلدية أعلنت عن رابط وخطوات استخراج رخصة للعربات المتجولة، فتلك الرخصة تستخرج إلكترونيا وفقا للشروط المطلوبة، فإن هذه الشروط اللازم توافرها للحصول علي الرخصة تكون كالتالي:

يطلب من المواطنين المتقدمين أن تقدم صورتين من العربة من الداخل ومن الخارج.

ويجب أن يقوم كل مواطن بأخذ صورتين جانبية من العربة في كل جنب.

لابد أن يحصل المواطنين علي الشهادة الصحية ليتمكن من الحصول علي الرخصة.

خطوات استخراج رخصة عربة متجولة