تمويل فورى بدون كفيل ولا تحويل الراتب لموظفي القطاع الحكومي والخاص بأسهل الشروط

تمويل فورى بدون كفيل ولا تحويل الراتب ، برنامج تمويلي تم تصميمه من منصة سلفة الإلكترونية ، ليناسب الاحتياجات المالية لموظفي القطاعات الحكومية والقطاعات الخاصة أيضاً ، حيث تقدم منصة سلفة هذا التمويل بصيغة مطابقة مع أحكام الشريعة الإسلامية ، كما تسعي منصة سلفة من خلال هذا المنتج إلي تلبية الاحتياجات المالية الطارئة للموظفين في المملكة الأردنية الهاشمية ، وذلك من خلال عرض تمويلي بأسهل الشروط وأقل المتطلبات ، كما تعمل منصة سلفة علي سرعة إنهاء إجراءات طلب الحصول على التمويل.

أهم مزايا التمويل الشخصي من منصة سلفة في الأردن

تمويل شخصي مطابق لأحكام الشريعة الإسلامية. يمكن لطالب التمويل الحصول على مبالغ التمويل الشخصي بدون الحاجة إلى وجود كفيل أو ضامن. تمويل منصة سلفة الفورى لا يحتاج إلى تحويل الراتب الشهري لطالب التمويل. موافقة سريعة وفورية على الطلب. توفر منصة سلفة الإلكترونية للعملاء خيارات عديدة لتقسيط مبلغ التمويل ، بالإضافة إلى إمكانية متابعة الدفعات السابقة والمستقبلية. تقدم منصة سلفة للمواطنين من خلال هذا العرض مبالغ مالية تصل إلى 1000 دينار أردني ، وذلك لمساعدتهم لتلبية احتياجاتهم الماليه الطارئة. تتم عملية التمويل خلال 24 ساعة فقط من التقدم بالطلب. تقوم منصة سلفة بإقتطاع الأقساط المستحقة مباشره من الراتب الشهري. يتم إيداع مبلغ التمويل مباشرة في الحساب البنكي الخاص بطالب التمويل ، وذلك بشكل فورى وسريع. موظفي القطاعات الحكومية والقطاعات الخاصة في الأردن يمكنهم الاستفادة من تمويل منصة سلفة بأسهل الشروط.

كيفية التقديم على طلب تمويل منصة سلفة بدون كفيل ولا تحويل الراتب والشروط العامة

يمكن للمواطنين التقديم على طلب التمويل الشخصي بدون كفيل وبدون تحويل الراتب ، المتاح لدي منصة سلفة الإلكترونية ، من خلال الموقع الإلكتروني للمنصة علي الإنترنت ، حيث حددت منصة سلفة الإلكترونية رابط إلكتروني رسمي ، يمكن من خلاله التقديم على طلب تمويل منصة سلفة بدون كفيل وبدون تحويل الراتب ، حيث يقوم طالب التمويل بتسجيل الدخول علي رابط تمويل سلفة ، وتعبئة النموذج بكافة البيانات الشخصية المطلوبة ، وتحديد القطاع الذي يعمل بيه العميل ، سواء كان حكومي أو خاص ، ومن أهم شروط الاستفادة من تمويل منصة سلفة بدون كفيل وبدون تحويل الراتب في الأردن ، أن يكون طالب التمويل من موظفي القطاع الحكومي أو القطاع الخاص ، كما يشترط تقديم الهوية الوطنية لطالب التمويل لاستكمال إجراءات طلب الحصول على التمويل الشخصي بدون كفيل ولا تحويل الراتب من منصة سلفة.