بأقل راتب 2000 ريال دون موافقة الكفيل بالتقسيط بدون تحويل الراتب لدى إمكان

بأقل راتب شهري 2000 ريال سعودي أحصل الآن على تمويل ميسر من خلال شركة إمكان للتمويل بالمملكة العربية السعودية ويصل مبلغ التمويل إلى 50,000 ريال سعودي بشرط توفير جميع الضوابط والأحكام المطلوبة للتمويل بالمملكة العربية السعودية ومنها أن يكون العميل المتقدم مواطن سعودي الجنسية ويمتلك الهوية الوطنية سارية المفعول ومع تحديد العنوان الوطني الدائم في المملكة مع أثبات دخل شهري ثابت لا يقل عن ألفين ريال سعودي للموافقة على طلب التمويل لدى شركة إمكان للتمويل بالمملكة التابع إلى مصرف الراجحي السعودي بالمملكة عام ١٤٤٣ هجرياً ويمتاز التمويلبأنه متوافق ومطابق مع أحكام الشريعة الإسلامية ويتم التقديم الإلكتروني عليه من أجل الحصول على تمويل بدون تحويل الراتب وبلا كفيل غارم سعودي الجنسية عبر موقع شركة إمكان للتمويل بالمملكة وتحت إشراف مؤسسة النقد العربي السعودي في السعودية الآن.

الضوابط والشروط اللازمة للحصول على تمويل ميسر من شركة إمكان للتمويل

التمويل النقدي الميسر من شركة إمكان للتمويل بالمملكة العربية السعودية يمتاز بأنه تمويل بدون كفيل غارم سعودي الجنسية وبدون تحويل الراتب الشهري ويصل مبلغ التمويل إلى خمسون ألف ريال سعودي في المملكة العربية السعودية عام ١٤٤٣ هجرياً ولكن للحصول على ذلك لابد من توفير كافة الشروط والضوابط المطلوبة لدى برنامج تمويل إمكان التابع إلى مصرف الراجحي السعودي كما يلي :

يحتاج التمويل أقل راتب شهري يساوي 2000 ريال سعودي للموافقة على طلب التمويل الميسر لدى شركة إمكان التابع إلى مصرف الراجحي السعودي.

التمويل متاح لجميع السعوديين المتقدمين بشرط أن يكون المتقدم يبلغ من العمر عشرون عام على الأقل لكن ربما يصل إلى ستون عام بعد موافقة الشركة على ذلك الأمر.

فترة العمل المطلوبة من ثلاثة إلى ستة أشهر ومتاح التقديم الإلكتروني على التمويل لجميع العملاء السعوديين سواء كان يعمل في القطاع الحكومي أو القطاع الخاص.

مميزات الحصول على برنامج شركة إمكان للتمويل بالمملكة