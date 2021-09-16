makani.com.sa رابط منصة مكاني الرقمية لحجز تذاكر مباراة الأهلي والفتح

makani.com.sa رابط منصة مكاني الإلكترونية لحجز تذاكر المباريات الخاصة بالدوري السعودي وكأس محمد بن سلمان، والتي أعلن الاتحاد العام للرياضة عن إتاحة حضور عدد من الجماهير إلى المباراة مع الالتزام بالعديد من الإجراءات الاحترازية وأيضا حجز التذاكر أون لاين عبر منصة مكاني الرياضية والتي أعلنت عن حجز ما يزيد عن 800 تذكرة إلكترونيا حتى الآن.

مباريات الدوري السعودي موسم 1443

وتعتبر تلك المنصة الإلكترونية هي البديل الآمن للذهاب وحجز تذاكر حضور المباريات، حيث قامت وزارة الرياضة بالمملكة ببحث حضور عدد من المباريات وخاصة بعد تراجع أعداد الإصابات اليومية من فيروس كرونا وإتاحة التنقل والتواجد في العديد من الأماكن، مما أدي إلى السماح بحضور المباريات التي يشجعها المجتمع السعودي ويحرص على حضورها، ومنها مباريات الدوري السعودي ودوري كأس محمد بن سلمان 1443.

مباراة الأهلي والفتح في كاس دوري محمد بن سلمان

تأتي مباريات فريقي الأهلي والفتح ضمن إطار الجولة الخامسة من مباريات دوري كاس محمد بن سلمان الجديد والتي تقام على ملعب مدينة الملك فهد الأوليمبية الرياضية في جدة، وتقام المباراة وذلك مساء الجمعة 18 سبتمبر 2021، حيث تعادل فريق الأهلي في هذا الموسم ولم يحظى بالفوز بتاتا، محتلا المركز التاسع برصيد أربعة نقاط في جدول ترتيب الدري حيث تعادل في المباريات الأربعة له، أمام فرق الفيصلي والحزم وضمك وأيضا التعاون، ويتطلع للفوز اليوم والظهور أمام جمهوره بالصورة الأفضل، وخاصة مع السماح بحضور الجماهير إلى المباريات، بينما كان أداء فريق الفتح أفضل في هذا الموسم حيث فاز في مباراتين على كل من فريق الشباب والباطن وخسر في مباراة وتعادل في أخرى، ويتطلع لاستكمال الأداء الحسن له والفوز على الفريق الأول بالمملكة.

موعد مباراة الأهلي والفتح

المباراة مباراة الأهلي والفتح البطولة دوري كأس محمد بن سلكان – الدوري السعودي الموعد والتوقيت تقام مساء الجمعة الساعة 7:30 مساء بتوقيت القاهرة الساعة 5:30 بتوقيت جرنتش، الساعة 8:30 بتوقيت مكة الملعب ملعب مدينة الملك فهد الأوليمبية الرياضية في جدة القنوات الناقلة “ SSC Sport 1HD ”

الدخول على makani.com.sa رابط منصة مكاني الإلكترونية يبدا التسجيل على منصة مكاني الإلكترونية. يقوم المستخدم باختيار أيقونة “شراء التذاكر”. يتم كتابة بيانات المستخدم كاملة. يتم طرح سعر التذكرة ويتم اختيار طريقة الدفع الإلكتروني. كيفية شراء التذاكر إلكترونيا يتم الدخول المباشر من خلال رابط منصة تذاكر. يقوم المستخدم بمتابعة الخيارات. يتم التسجيل بالبريد الإلكتروني. كما يتم تحديد الفاعلية واختيار المقاعد الخاصة. يتم الدفع من خيار الدفع عبر المنصة الآمنة. يمكن الحجز عبر منصة توكلنا.

تقوم المنصة الرقمية مكاني makani.com.sa بتيسير رابط منصة مكاني الرقمية لحجز تذاكر مباراة الأهلي والفتح في دوري كاس محمد بن سلمان في الجولة الخامسة من الدوري السعودي والتي تقوم بتوفير السرعة والدقة، كما تواصل الرقمنة في التعامل بين الفرد والمؤسسة الرياضية وتتيح أيضا وسيلة الدفع السهلة والآمنة لجميع الراغبين في حضور المباريات لايف.