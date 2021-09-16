طريقة التسجيل في الضمان الاجتماعي للحصول على معاش الضمان

يبحث العديد من المواطنين في المملكة العربية السعودية عن طريقة التسجيل في الضمان الاجتماعي من أجل الحصول على معاش الضمان الاجتماعي من قبل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، حيث تقوم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بصرف راتب الضمان الاجتماعي للعديد من الأفراد والأسر من المواطنين في المملكة العربية السعودية بشكل شهري، وذلك من أجل مد يد العون لمن يحتاجون إلى مساعدات مالية من أجل تلبية احتياجاتهم، وسعياً في توفير حياة كريمة لهم ولأسرهم خلال هذه الأيام، وفي ظل الظروف الاقتصادية الصعبة، وغلاء أسعار العديد من السلع والخدمات في المملكة العربية السعودية، حيث تهدف المملكة إلى وصول الدعم لمستحقيه، إلا أن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية قد وضعت عدداً من الشروط من أجل الحصول على دعم الضمان الاجتماعي والتسجيل للحصول على معاش الضمان.

شروط الحصول على معاش الضمان الاجتماعي 1443

وكانت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية قد وضعت عدداً من الشروط الواجب توافرها من أجل أن يقوم المستفيد بالتقديم على معاش الضمان الاجتماعي، ومن أهم هذه الشروط:

الجنسية السعودية.

الإقامة بشكل دائم داخل المملكة العربية السعودية.

امتلاك حساب بنك ساري.

أن يكون المتقدم غير مسجل في التأمينات الاجتماعية.

لايزيد سن المتقدم عن 35 سنة.

يتم التقديم في معاش الضمان الاجتماعي من خلال موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بشكل الكتروني، أو من خلال زيارة أحد مكاتب الضمان الاجتماعي من أجل التقديم في معاش الضمان الاجتماعي 1443.

التسجيل في موقع وزارة الموارد البشرية للحصول على معاش الضمان الاجتماعي

ومن أجل التسجيل في للحصول على معاش الضمان أو راتب الضمان الاجتماعي فكل ماعليكم هو اتباع الخطوات التالية والسهلة، والتي يمكنكم تنفيذها من أجل التقديم للحصول على معاش الضمان الاجتماعي: