نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شروط نظام الضمان الاجتماعي الجديد 1443 في المقال التالي

عمر شويل - جدة أصدر مجلس الوزراء تعديل على قانون شروط نظام الضمان الاجتماعي الجديد التابع إلى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية، وهذه التعديلات جعلت معاش الضمان الاجتماعي يشمل فئات أكثرفي الدعم، لكن لابد من توافر شروط الاستحقاق التي سنتعرف عليها، لذا فإن هذا المقال سوف يكون دليك الشامل إلى نظام الضمان الاجتماعي الجديد والتعرف على شروط وطريقة التقديم للضمان.

نظام الضمان الاجتماعي الجديد

قامت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بتقديم معاونة مالية لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة ومن يعجز عن العمل لسبب ما من مواطنين المملكة العربية السعودية، وهذا ما يعرف ب “معاش الضمان الاجتماعي”.

راتب الضمان الاجتماعي عبارة عن مبلغ مالي شهري يقدم لفئة معينة حددتها الوزارة لتقديم المساعدة لهم في ملائمة ظروف الحياة، مثل الأيتام والأرامل والمطلقات، وذوي الاحتياجات.

وتقدم الوزراة خدمة الاستعلام عن المعاش وخدمة تحديث البيانات كل شهر لضمان وصوله لمن يستحق.

وكانت الوزارة قد أصدرت قرارات عدلت على شروط الضمان الاجتماعي الجديدة كما سنعرف.

يتم تطبيق القرارات التي سنذكرها بعد سنين على من تنطبق عليهم اللائحة الجديدة ومسجلين في النظام من قبل بداية من هذا العام.

حيث إذا تم استثناء أحد في قرار مجلس الوزراء السعودي سيخرج من نظام الضمان الاجتماعي الجديد بعد سنتين.

يمكن ألا يخرج من نظام الضمان الاجتماعي متى انطبقت عليه الشروط قبل حلول العامين.

وفيما يلي سنتعرف على النظام الجديد للضمان الاجتماعي وأيضًا شروط الضمان الجديدة.

مميزات نظام الضمان الاجتماعي الجديد

يتميز النظام الاجتماعي الجديد ببعض المميزات الهامة للمستفيدين منه، والتي سنذكرها على النحو التالي:

توفير جميع الاحتياجات اللازمة للفقراء في المجتمع.

تقديم مبلغ مالي يساعد على توفير احتياجات الأشخاص.

دفع الدعم المالي والنفسي للمستفيدين، مع مراعاة اختيار الأكثر احتياجاً.

تأهيل الأشخاص العاجزين عن العمل وتدريبهم لإيجاد فرص عمل مناسبة لهم.

ثم وجود آليات وقوانين لضمان المساعدة للمستفيدين من الضمان في حالة حدوث أزمات اقتصادية.

أما عن مميزات نظام الضمان الاجتماعي الجديد، ففي حالة توفى الشخص المستفيد من معاش الضمان الاجتماعي، يتم تحويل المعاش إلى العائل الثاني من عائلته، ويتم اختياره من قبل البيانات المسجلة من بيانات المستفيد أثناء تقديم طلب التسجيل.

سلم نظام الضمان الاجتماعي الجديد

يتم تحديد قيمة معاش الضمان الشهري لمن حقق شروط الاستحقاق على النظام الجديد بناء على عدة معايير حددتها الوزارة أهمها عدد أفراد الأسرة، لذا سوف نعرض لكم سلم نظام الضمان الاجتماعي الجديد على النحو التالي:

عدد الأفراد الاستحقاق الشهري الحد الشهري المانع للمعاش 1 1000 2001 2 1285 2570 3 1570 3140 4 1855 3710 5 2140 4280 6 2420 4840 7 2710 5420 8 3000 6000 9 3280 6560 10 3560 7120 11 3840 7680 12 4130 8260 13 4410 8820 14 4700 9400 15 5000 10000

الفئات المستحقة لمعاش الضمان الاجتماعي

بعد أن ذكرنا ما هو نظام الضمان الاجتماعي، يجب أن تعرف أن هناك فئة محددة فقط يتم صرف إعانة الضمان لها ولكن يجب أن تكون محققة شروط الضمان الاجتماعي الجديدة.

وفيما يلي سوف نقوم بذكر هذه الفئات على النحو التالي:

المواطنين الذي يصل أعمارهم إلى سن الشيخوخة من الرجال والنساء.

إذا كان المتقدم لديه سبب عجز عن العمل سواء كان بشكل مؤقت أو سبب دائم.

الأسرة التي ليس لها شخص يعولها.

إن كانت سيدة ولا أحد يعولها.

الأيتام من الأب.

الأبناء التي لا يُعرف آبائهم.

المطلقات والأرامل ومن تركها زوجها.

شروط نظام الضمان الاجتماعي الجديد

إذا كنت من أحد الأشخاص المستفيدين من نظام الضمان وكنت ترغب في التقديم على طلب صرف المعاش، فلابد من تواجد شروط الاستحقاق المعلن عنها من قبل الوزارة، والتي من ضمنها ما يلي:

أن يكون المتقدم من الحاصلين على الجنسية السعودية.

لابد وأن يكون شخص مقيم في أراضي المملكة إقامة دائمة.

دخل المتقدم لا يبلغ الحد الأدنى من مبلغ المعاش.

لابد من تطابق الشروط المحددة بشأن استخدام الثروة المحددة من قبل نظام الضمان الجديد.

توفير كافة الأوراق المطلوبة وتقديمها.

شروط نظام الضمان الاجتماعي الجديد للموظف

في حالة كنت موظف ولديك عمل، وكنت ترغب بالتقديم على طلب معاش الضمان الاجتماعي، فلابد من توافـر شروط الاستحقاق بالموظف، والتي تتمثل فيما يلي:

أن يكون الموظف من مواطنين المملكة.

إقامة الموظف بصفة دائم في المملكة.

تطابق جميع الشروط في الموظف من حيث الصحة والسكن.

أن يكون دخل الموظف لا يبلغ الحد الأدنى من معاش الضمان الاجتماعي.

يجب ألا يكون الموظف مشترك بأي من التأمينات الاجتماعية.

لا يمتلك الموظف أي من دعم الوزارة.

موافقة الموظف على شرط خصم نسبة 50% من راتبه الشهري.

سوف يتم تقييم طلبات الأشخاص المتقدمين على راتب الضمان الجديد من قبل الوزارة.

حالات إيقاف صرف معاش الضمان الاجتماعي الجديد

أعلنت الوزارة أيضاً عن وجود حالات معينة يتم إيقاف صرف راتب الضمان الاجتماعي لها، ومن ضمن هذه الحالات ما سوف نقوم بذكره على النحو التالي:

إذا لم تتكامل الشروط المحددة من قبل الوزارة قي الشخص المستفيد من الضمان الجديد.

عدم صحة البيانات المسجلة عن الشخص المقدم طبقًا لشروط نظام الضمان الاجتماعي، أو عن أحد أفراد أسرته.

لابد من تحديث بيانات المستفيدين، ويتم منحهم مدة معينة للتحديث والتي تبلغ 30 يوم، في حالة انتهاء المدة ولم يقم المستفيد بالتحديث، يتم إيقاف صرف المعاش له.

إن لم يكن هناك عجز عن العمل ولكن لا يقم المستفيد بالبحث عن عمل مناسب له، فيتم توقف صرف المعاش الجديد.

في حالة إيجاد عرض عمل مناسب للمستفيد، لكنه لم يقبل به.

إيقام المستفيد ببيوت الإيواء أو مراكز العلاج إقامة مستمرة.

ثم يقوم المستفيد بتقديم طلب تنازل للضمان عن المعاش المقدم له.

طريقة التسجيل في نظام الضمان الاجتماعي الجديد 1443

بعد أن تعرفنا على شروط نظام الضمان الاجتماعي الجديد، وكنت تود في التقديم للاستفادة من الإعانة المقدمة، فإليك خطوات التسجيل في نظام الضمان الاجتماعي:

توجه إلى الموقع الرسمي الخاص بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

قم بتفعيل الدخول إلى الموقع عن طريق النفاذ الوطني الموحد.

ثم حدد “الخدمات الإلكترونية”.

ومنها خدمة معاش الضمان الاجتماعي.

قم بتحديد المركز التابع له.

حدد الحالة الاجتماعية، ثم “التالي”.

أدخل رقم الهوية الخاص بك.

ثم قم بكتابة رقم تاريخ الميلاد بالعام الهجري، ثم “التالي”.

إن كنت ستقوم بإضافة أحد من أفراد أسرتك، فقم بالاطلاع على شروط إضافة الأسرة أولاً وأدخل البيانات الخاصة بأفراد أسرتك.ثم انقر على كلمة التالي.

قم بإدخال البيانات الخاصة بالراتب الشهري الخاص بك، ثم “التالي”.

لابد وأن يكون لديك حساب بنكي خاص بك، قم بإدخال بياناته في الخانة المخصصة لذلك.

أرفق المستندات المطلوبة منك، وانقر على “التالي”.

بعد الاطلاع على الشروع والأحكام قم بالنقر على مربع الموافقة على الشروط، ثم “التالي”.

الآن لقد قمت بإرسال طلبك للتقديم على راتب الضمان الاجتماعي الجديد في حالة قبولك يمكنك الاستعلام عن نزول الراتب كل شهر.

وبهذا نكون قد تعرفنا في هذ المقال على قانون شروط نظام الضمان الاجتماعي الجديد الذي وضعه مجلس الوزراء السعودي للضمان.