خطوات نقل كفالة عامل وشروط النقل والموافقة عليها

خطوات نقل كفالة عامل أصبحت تشغل عقول كثير من العمال بالتفكير في نقل الكفالة بموافقة الكفيل واحيانا بدون موافقته ، ويكون رغبة العامل في نقل الكفالة بسبب سوء التعامل أو عدم أخد مواله كاملة أو ضغط الشغل ، واصبح نقل الكفالة من ألأمور السهلة حيث اصبح الكتروانيا دون الذهاب ألي المكتب والازدحام وطول المدة والبطي قي أنجاز المطلوب، وتعرف الكفالة بانه نظام أقرته المملكة قانوني لمشي العاملين من السيدات أو الرجال تحت كفالة شخص أو شركة ويتمتع العامل بكثير من الامتيازات من دخول أو خروج من السعودية أو اخذ قرض آو شراء الياء كثيرة ، ويمكن للكفيل أصدار الإقامة أو تأشيره الخروج والعودة وكذلك نقل الكفالة، كما يمكن معرفة خطوات نقل كفالة للعامل المنتهية إقامته وخطوات الاستعلام وشروط الموافقة على النقل.،ويحتاج العامل في الخدمة إلى دفع رسوم تختلف باختلاف كونها أول مرة أو لجأ إليها العامل من قبل وقد أصبحت عملية النقل أسهل بكثر ومتاحة لجميع العمال في المملكة.

خطوات نقل كفالة عامل

قيام الكفيل بإحضار العامل ألي أدارة الجوازات السعودية. وجود اصل وصورة جواز السفر والإقامة للعامل. ملي نموذج التنازل من جهة الكفيل. يقوم الكفيل الحالي بالتوقيع على نموذج التنازل وحتمه من موظف الجوزات. يستلم الكفيل الجديد جواز السفر والتنازل والقامة من الكفيل الحالي. يقوك الكفيل الخالي بانها الاجراءت الخاصة بنقل الكفالة بطريقة قانونية.

شروط نقل الكفالة 1442

استمرا صلاحية جواز سفر العامل لنقل كفالتة. عدم وجود اسم العامل ضمن بلاغات تغيب عن العمل. يجب أن لايكون في سجل الكفيل الجديد مخالفات مرورية. سداد أولا المخالفات المرورية قبل نقل الكفالة إذا وجدت. وجود ما لايقل عن 100 عامل تحت كفالة الكفيل الجديد. وقوع منشأة الكفيل الجديد تحت نطاق الأخضر ببرنامج النطاقات. مناسبة مهنة العامل مع نشاط الموسسة الخاصة بالكفيل الجديد. امتلاك الكفيل الجديد رخصة وسجل تجارى صالح. وجود جنسيات محددة لنقل كفالة العامل.

الموافقة على نقل الكفالة

الدخول على الموقع الرسمي للإدارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية. الضغط على ابدأ بعد اختيار المنشأة الحالية للعامل المقرر نقل كفالته. اختيار خدمة نقل عامل وافد من قسم خدمات نقل العمال. تظهر قائمة بطلبات نقل الكفالة يتم اختيار اسم العامل المُقرر نقل كفالته وبجانب اسمه اسم المنشأة التي سيُنقل إليها ثم يتم الضغط على موافقة. يتم التأكيد على موافقة نقل الكفالة. إرسال رسالة نصية تحتوي على كود التحقق يتم إدخاله ثم الضغط على إرسال. إرسال رسالة تم قبول طلب نقل الخدمة رقم بنجاح

شروط نقل كفالة عاملة منزلية

يقوم الكفيل بإتمام إجراءات استقبال العامل من المطار يجب على الكفيل بتوفير سكن يلائم العامل خلال أسبوعين من وصوله إلى المملكة. إذا خالف الكفيل أي بند من البنود التي يتضمنها العقد الموقع بينه وبين العامل لا يتم نقل الكفالة. لا ينقل الكفالة في حالة عدم صرف الكفيل راتب العامل لمدة 3 أشهر متواصلة. في حالة توجيه أية إساءة للعامل سواء بشكل بدني أو لفظي. إذا امتنع الكفيل عن تجديد رخصة العامل المنزلي خلال شهر من انتهائها. يحق للعامل أن ينقل كفالته إذا قام بتقديم شكوى رسمية ضد كفيله. . تنقل كفالة العامل المنزلي إذا شعر بأنه غير مؤمَن عليه في مكان عمله أو في حالة ممارسة عنف تجاهه.

رسوم نقل الكفالة

نقل الكفالة للمرة الأولى يسدد الكفيل الجديد 2000 ريال سعودي.

إذا كانت نقل الكفالة للمرة الثانية يسدد الكفيل الجديد 4000 ريال سعودي.

لو كانت نقل الكفالة للمرة الأولي يسدد الكفيل الجديد 6000 ريال سعودي.

ثم بعد ذلك سيظهر اسم العامل في حساب الشركة على منصة مقيم وذلك في قسم الخدمات ثم خدمات نقل الكفالة.

يتم الموافقة والتأكيد على نقل الخدمات.

يجب الدخول إلى خدمة ثانية على منصة مقيم من ضمن قائمة الخدمات المتاحة وهي خدمة إنشاء طرود.

إدخال البيانات المطلوبة المتعلقة بالعامل وتحديد طريقة استلام الهوية الجديدة للعامل.

ثم طباعة الإيصال الظاهر ليأخذه العامل معه أثناء توجهه إلى الجوازات ليستلم الإقامة الجديدة باسم الكفيل الجديد والمنشأة الجديدة.

الحصول على موافقة الكفيل

يقوم الكفيل الأساسي بالتسجيل على موقع وزارة العمل يتم الضغط على اسم المنشأة التابع لها العامل. يقوم بالنقر على خدمة نقل كفالة وافد. يتم عرض نافذة جديدة بها جميع البيانات. ثم إدخال الرقم التأكيدي الذي سيصل في رسالة على الهاتف. يقوم بعد الانتهاء بالنقر على موافق.

كيفية دفع رسوم الانتقال إلى كفيل جديد عبر الصراف الألي

الذهاب إلى أقرب جهاز صراف آلي. كتابة الرقم السرى. اختيار خدمة سداد المدفوعات الحكومية. يتم الضغط على خدمة سداد. ثم اختيار خدمات المقيمين. بعد ذلك دفع الرسوم المقررة.

نقل الكفالة عبر موقع وزارة العمل

وهناك طريقة أخرى لنقل كفالة العامل الوافد والتي يقوم بها الكفيل الجديد وهي:

الدخول على الموقع الرسمي لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية. يتم تسجيل الدخول على الحساب المُسجل بالموقع من خلال كتابة رقم الهوية وكود التحقق المرئي. بعد ذلك يتم الضغط على “خدمة نقل كفالة عامل وافد”. في خانة فارغة يتم البحث عن العامل المُراد نقل كفالته عبر كتابة رقم إقامته وإجراء البحث. ستظهر بيانات العامل وهي: الاسم، الجنسية، رقم الإقامة، رقم المنشأة المقرر نقله إليها. في أسفل الصفحة يوجد تعهد يتم قراءته جيدًا ثم الضغط بالموافقة عليه. في حالة الموافقة على الطلب سيتم توضيح الإجراءات الواجب اتباعها لإتمام عملية النقل.

الاستعلام عن نقل كفالة عامل منتهيه إقامته