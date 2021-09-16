أبشر | الاستعلام عن صلاحية الإقامة برقم الإقامة 1443

أبشر والاستعلام عن صلاحية الإقامة برقم الإقامة 1443، يحتل الاستعلام عن صلاحية الإقامة اهتمام كبير من بين المواطنين المتواجدين علي أرض المملكة، حيث تعتبر الإقامة هي بمثابة التصريح الرسمي والقانوني من الدولة لإقامة الفرد داخل أراضيها خلال مدة زمنية محددة، وتناشد وزارة الداخلية والجوزات العامة بالمملكة العربية السعودية جميع أصحاب الأعمال بالإضافة الي المقيمين بضرورة الاستعلام عن صلاحية بطاقة الإقامة في الوقت المحدد قبل انتهائها منعاً لتجاوز المدة المحددة لها حتي لا يتم فرض غرامات تأخير يتم دفعها في حالة عدم التجديد، علي أن يتم الاستعلام بطريقة إلكترونية سريعة في دقائق من الجوال عبر منصة أبشر، وسنوفر لكل فرد كيفية الاستعلام عن صلاحية الإقامة برقم الإقامة في التفاصيل التالية.

الاستعلام عن صلاحية الإقامة برقم الإقامة 1443

من بين خدمات منصة أبشر العديدة خدمة الاستعلام عن صلاحية الإقامة برقم الإقامة التي تتم من خلال البوابة الإلكترونية الخاصة بها مجاناً لجميع الباحثين، وقد وضحت منصة أبشر خطوات الاستعلام عن موعد تجديد الإقامة من خلال خطوات بسيطة تتم علي النحو التالي:

الدخول من الجوال أو عبر أي جهاز إلكتروني علي منصة أبشر.

ثم التوجه الي اختيار بوابة دخول “الأفراد”.

بعد ذلك يجب إدخال اسم المستخدم وكلمة المرور.

اختيار خدمات الجوازات من أعلي الصفحة.

اختيار الاستعلامات الإلكترونية من بين الخدمات المعروضة.

الضغط علي خدمة “الاستعلام عن صلاحية الإقامة برقم الإقامة”.

إدخال رقم الإقامة في المكان المحدد له ثم إدخال الرمز المرئي أيضاً.

الضغط علي استعلام، ليتوافر لكل مستعلم بيانات الإقامة الخاصة به وموعد التجديد بالتاريخ الهجري.

الاستعلام عن صلاحية الإقامة بموقع وزارة العمل

من بين التسهيلات الإلكترونية علي جميع المواطنين بالمملكة العربية السعودية، وهو توفير الاستعلام عن الإقامة من خلال موقع وزارة العمل أيضاً، ويتم الاستعلام بالشكل التالي: