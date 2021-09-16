نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أكثر السيارات مبيعاً فى السعودية 2021 في المقال التالي

عمر شويل - جدة نشر المركز الوطني للتنمية الصناعية تقرير يوضح حالة المبيعات النصف سنوية لعام 2021 فى قطاع السيارات فى المملكة، وقد أوضح أن نسبة المبيعات فى زيادة بمعدل 24% فى المملكة.

أكثر السيارات مبيعاً 2021

تويوتا: تصدرت المبيعات فى السعودية وذلك بنحو 157.4 ألف سيارة.

هيونداي كيا: وصل نسبة المبيعات فيها حوالي 155.1 ألف سيارة، لتشهد زيادة بنسبة 24% عن السنوات الماضية.

هيونداي اكسنت: شهدت 12 مركبة على الاستحواذ وبنسبة 40% من أجمالي مبيعات سوق السيارات فى السعودية، لتصل نسبة المبيعات فيها 34.99 ألف سيارة.

تويوتا كامري: نسبة مبيعاتها فى السعودية وصلت 28.9 ألف سيارة.

هيونداي إلنترا: وصلت نسبة مبيعاتها لعام 2021 حوالي 27.19 ألف سيارة.

سيدان: استحوذت على 31% من إجمالي مبيعات سوق السيارات فى السعودية، لتتصدر عن سيارة هيونداي اكسنت.

هيونداي توسان وتويوتا راش: بلغت نسبة المبيعات فيها 11% من إجمالي السوق لتتصدر 5 سيارات دفع رباعي مبيعات السوق السعودي.

ومن المتوقع أن ترتفع نسب المبيعات فى عام 2022 فى سوق السيارات السعودية لما حققته من نجاحات كبيرة هذا العام.

مبيعات السعودية فى سوق السيارات

أكدت الأحصاءيات أن نسبة مبيعات المملكة العربية السعودية فى سوق السيارات خلال النصف الأول من العام الجاري قد وصلت حوالي 291.4 ألف سيارات وذلك بأرتفاع يصل إلى 14.6%، لتستحوذ المملكة على الصدارة فى المبيعات بنسبة 34.1% من أجمالي مبيعات السيارات فى الدول العربية خلال النصف الاول من عام 2021

أزمة كورونا وبيع السيارات فى السعودية

على الرغم من تأثر المبيعات بأنتشار فيروس كورونا إلا أن تويوتا قد أستطاعت تحقيق نجاحات كبيرة فى المبيعات فقد وصلت للمركز الاول في مبيعات السعودية خلال الشهور الأربعة الاولي من هذا العام، وتليها هيونداي فى المركز الثاني، وحصلت نيسان على المركز الثالث فى المبيعات بأجماي 12.4 ألف سيارة.

وجاء فى المركز الخامس إيسوزو بأجمالي بيع 9.4 ألف سيارة، واحتلت سيارات أم جي المركز السادس بأجمالي بيع 8.3 ألف سيارة، كما حافظت شنجان على المركز الثامن فى المبيعات لتصل نسبة مبيعاتها 7.5 ألف سيارة.

وبذلك نكون قد أوضحنا لكم كل ما هو متعلق بمبيعات السيارات فى السعودية لهذا العام، نتمنى أن نكون قد أفدناكم وفى انتظار تعليقاتكم واستفساراتكم التي نرحب بها دائماً.