هل يمكن تسجيل الدعم الريفي للعاطلين وشروط قبول الطلب

هل يمكن تسجيل الدعم الريفي للعاطلين وما هي آلية التسجيل في دعم ريف الذي يعتبر واحد من أهم برامج الدعم المتميزة التي وفرتها الحكومية في المملكة العربية السعودية، والتي تأتي في ضوء جهودها لتطوير القطاعات المختلفة، وهنا المعني من هذا الدعم هو القطاع الزراعي، ويمكن من خلال رابط التسجيل في الدعم الريفي الاستفادة ولكن لا بد من معرفة شروط التسجيل في بوابة الدعم الريف قبل التسجيل.

هل يمكن تسجيل الدعم الريفي للعاطلين

أشارت وزارة البيئة والمياه والزراعة المنسوب إليها استقبال طلبات المتقدمين للحصول على الدعم الريفي، أن الدعم موجه لربات البيوت وموجه للأسر المنتجة والمنتسبين إلى القطاع الزراعي ككل وقد يتم رفض المتقدمين من العاطلين عن العمل في المملكة.

شروط تسجيل دعم ريف

وهناك مجموعة من الشروط التي قامت الوزارة بوضعها من أجل قبول طلبات التسجيل في الدعم الريفي، ومن بينها:

أن يكون صاحب الطلب للدعم مواطن حاصل على الجنسية السعودية أو حامل لبطاقة التنقل السعودية.

أن يكون من العاملين في القطاع الزراعي ويعمل في أحد المهن التي تخص هذا الشأن والتي تتمثل في تربية النحل أو صيد السمك أو زراعة المحاصيل المختلفة.

ضرورة أن يكون من ساكن أحد المناطق المخصص لها الدعم والتي تحددها الوزارة ويمكن التعرف عليها من خلال موقع الوزارة الإلكتروني.

ضرورة أن يكون عمر صاحب الطلب ليس أقل من واحد وعشرين عام مع ضرورة ألا يكون قيمة الدخل الشهري الذي يحصل عليه أكثر من ستة آلاف ريال سعودي.

طلب دعم من الوزارة بقيمة لا تزيد عن أربعة وخمسين ألف ريال سعودي في العام الواحد وذلك من أجل تطوير الأنشطة الزراعية المختلفة في المملكة.

يتعين إدخال جميع البيانات المطلوبة بطريقة صحيحة حتى يتم قبول طلبات التسجيل، والأسر المنتجة لا بد أن تقدم الأوراق الثبوتية المتمثلة في وثيقة العمل الحر.

فعلى من يجد به جميع الشروط السابقة، أن يبادر في التسجيل في دعم ريف للمواطنين السعوديين الجديد للاستفادة من الدعم وتطوير المشاريع الزراعية ومشاريع تربية النحل وغيرها من المشروعات التي دخلت في بنوده.