نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اهم اخبار السعودية وتطوير المناهج وكذلك تحديث المنظومة التعليمية في المقال التالي

عمر شويل - جدة والان نعرض على حضراتكم عبر موقعنا موقع ثقفني عن آخر الأخبار وأهم الأحداث التي تدور داخل المملكة العربية السعودية وأهم أخبار منصة ابشر واهمية تعديل المؤهل الدراسي وكذلك تأكيد على ما ذكر من جانب معالي الوزير آل الشيخ تطوير المناهج واهمية تحديث المنظومة التعليمية . لذا نتمنى أن تنول مقالتنا اعجابكم عبر موقعنا موقع ثقفني .

منصة أبشر: وتعديل المؤهل منحصر على حساب المستفيد

ومن جانبه فقد اكدت منصة أبشر، وذلك يوم الأربعاء، إنه لايمكن تقديم طلب تعديل المؤهل الا فقط من خلال حساب المستفيد المسجل بها وبذلك لا يمكن إتمام تقديم طلب تعديل المؤهل عبر حساب الوالد.

وقد جاء ذلك ردًا من منصة ابشر، وذلك عن طريق حسابها الرسمي بموقع تويتر، على تساؤلات قد وردت من أحد المستفيدين والذي قد قال فيه هل هناك امكانية يستطيع بها الطالب عمل تعديل للمؤهل الدراسي وذلك عن طريق حساب الوالد في أبشر.

وتقوم منصة أبشر بتقديم كافة الخدمات والمقدمة في وزارة الداخلية، للمواطنين بالمملكة العربية السعودية وكذلك المقيمين بداخلها ، ويكون ذلك بشكل سريع جدا ودون الحاجة للذهاب إلى مراكز الخدمات؛ وبهذا يضمن لكافة المستفيدين اختصار أوقات عديدة والعمل على راحة المستفيدين وجهدهم و كذلك تقديم كافة الخدمات وفقا لأعلى المعايير المطلوبة. ومن يستفيد من خدمات المنصة تلك هم المواطنون وكذلك المقيمين المسجلين والمفعلين على منصة أبشر ممن لديهم عمالة منزلية.

تطوير المناهج أولى مراحل تحديث المنظومة التعليمية

وقد أكد من جانبة وزير التعليم معالي الدكتور / حمد بن محمد آل الشيخ، في يوم الأربعاء، أن اهمية تطوير المناهج و كذلك الخطط الدراسية والتي تمثّل المرحلة الأولى من مراحل التطوير والمستمرة وذلك لرفع كفاءة منظومة التعليم.

وقد قال معالي الوزير في حديث له : أن التطوير في منظومة التعليم ليس شكلياً فقط ، بل ولكن هذا التطوير حقيقي بالفعل وكذلك تطوير جوهري وعميق ويأتي هذا في ظل قيادة حكيمة وممكّنة للتطوير، و التي تحتوي على رؤية واضحة وطموحة وتنظر إلى المستقبل بعين أخرى ، ويكون الجميع شركاء في هذا النجاح .

وقد أكد من جانبة أيضا معالي الوزير، أن أبناء وبنات هذا الوطن يستحقون بالفعل نظاماً تعليمياً قويا وعمليا اكثر منه شكليا والذي يستجيب لطموحاتهم، وكذلك العمل على استثمار قدراتهم ومهاراتهم وكذلك يقوم بتعزّيز مشاركتهم لخدمة هذا الوطن .