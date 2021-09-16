رابط تسجيل في الدعم الريفي السعودي وشروط القبول

رابط التسجيل في الدعم الريفي هو رابط إلكتروني خصصته وزارة البيئة والمياه والزراعة في المملكة العربية السعودية لمن تتوافر بهم شروط التسجيل في الدعم الريفي وذلك للحصول على الدعم التي تقدمه لصالح العاملين في القطاع الزراعي وما يتبعها في المناطق الإدارية التي تدخل في دائرة الدعم ولهذا سنوفر طريقة التسجيل في ريف بالإضافة إلى إجابة هل يمكن تسجيل الدعم الريفي للعاطلين عن العمل في المملكة أم لا.

رابط التسجيل في الدعم الريفي

على من يعمل في أحد المهن الزراعية المختلفة التي أشارت إليها مسبقًا الوزارة، ويرغب في الحصول على الدعم من أجل تطوير مشروعه، فلا بد من اتباع الخطوات التالية بالتفصيل:

يقوم المواطن السعودي بالدخول إلى منصة ريف الإلكترونية.

ثم يقوم بالنقر على خيار إنشاء حساب جديد إن لم يكن لديه حساب.

هناك بعض الحقول الفارغة يتعين إدخال البيانات بها مثل حقل الهوية الوطنية وتاريخ الميلاد وكلمة السر ورقم الجوال الشخصي.

أن يتم كتابة رقم التحقق المرئي والإقرار بصحة ما تم إدخاله في كافة الحقول السابقة، ثم يقوم المواطن بالنقر على خيار إنشاء حساب.

بعدها يتعين تفعيل الحساب عن طريق رقم الجوال، وعقب تسجيل دخول بوابة ريف للدعم يتم اختيار أحد برامج الدعم المتاحة من أجل التسجيل فيها.

ولا بد أن يتم رفع الأوراق والمستندات المطلوبة من أجل قبول الطلب، من بينها أوراق تثبت صحة البيانات المدخلة بالإضافة إلى الأوراق والمستندات الرسمية التي تثبت مواصفات المشروع.

شروط قبول طلب دعم ريف

وهناك معايير للقبول في الدعم الريفي من بينها ضرورة أن يكون المواطن صاحب الطلب من الحاصلين على الجنسية السعودية، بالإضافة إلى ضرورة إثبات أنه يعمل في أحد المهن الزراعية التي حددتها الوزارة، وإن كان المتقدم دخله لا يزيد عن ستة آلاف ريال سعودي في الشهر الواحد فسوف يكون من المستحقين في الدعم.

ودعت الوزارة المواطنين من الأسر المنتجة الحاصلين على وثيقة العمل الحر، إلى التسجيل في الدعم الريفي للحصول على الدعم ولكن بعد استخراج الوثيقة من خلال الجهات المختصة في المملكة.