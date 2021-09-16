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عمر شويل - جدة تعرف على كيفية استعلام عن المخالفات المرورية بالسجل المدني بدون أبشر من خلال هذا الخبر، فقد نعرفك على خطوات الحصول على المبلغ المطلوب المخالفة حتى لا تتعرض للمسائلة القانونية، ويتم ذلك من غير فتح موقع ابشر الإلكتروني والاضطرار لفتح حساب فيه عن طريق التعامل المباشر مع الحكومة من خلال موقع أخر، حيث قد تختلف قيمة الغرامة المالية على مخالفة المرور حسب نوع المخالفة فقد تصل إنذار بدفع غرامة مالية، وإذا تم تكرار نفس المخالفة يتم ترحيل المواطن الغير سعودي، أما بالنسبة الغرامة المرورية للمواطن السعودي فتكون بدفع الغرامة أو الحبس.

استعلام المخالفات المرورية بالسجل المدني

على الرغم من نجاح رابط ابشر الذي يقوم بتوفير الوقت والجهد لجميع المقيمين على أرض الحرمين، إلا أن لم يحب البعض عمل حساب عليه، ويبحثون عن طريقة أخرى يقومون منها بدفع ما عليهم من قيمة المخالفات المرورية، وفي تلك الحالة لم يكن لديهم سوى حل التعامل المباشر مع الحكومة السعودية.

استعلام المخالفات المرورية بالسجل المدني بدون أبشر

أسهل طريقة للاستعلام عن المخالفة المرور بدون ابشر هي اتبع هذه الخطوات اللازمة.

قم بالدخول على موقع سعودي.

اضغط بالدخول ، واختر قائمة الأفراد، ومنها ستظهر لك أيقونات عليك اختيار “مخالفات مرورية”.

ابدأ في ملء البيانات الشخصية الخاصة، من الاسم خماسي ورقم الهوية، رقم الإقامة والعنوان.

إعادة كتابة الرمز المرئي.

تفتح لك كل المخالفات المرورية السابقة، وإذا كان لا يوجد يتم كتابة لم يحصل أي مخالفة مرورية.

رقم الاستعلام عن المخالفات المرورية

عملت وزارة الداخلية السعودية على إعطاء كل الحلول للمواطن حيث يتم معرفة قيمة مخالفات المرور حرصا على عدم التقاضي، فمن من خلال الاتصال الهاتفي من الساعة السابعة ونصف صباحاً حتى الساعة الثانية ونصف مساءً وسيرد عليك أحد الموظفين بقولك الحالة المرورية فعليك الاتصال على رقم الاستعلام عن المخالفات المرورية 00966114419688 أو 920002005

رقم المرور للاستعلام عن المخالفات

قم بالاتصال على الخط الساخن للاستعلام عن مخالفات المرور 898 واتباع الخطوات بالضغط على رقم 1 قم تكرار الرقم وكتابة للتأكيد الاستكمال باللغة العربية، ثم اضغط رمز الشباك # ثم كتابة الرقم المدني.