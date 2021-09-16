100 ألف ريال نقداً دون الحاجة لكفيل من التيسير

100 ألف ريال نقداً ولا يشترط كذلك وجود كفيل أو ضامن مع التمويل الشخصي لدى شركة التيسير للتمويل بالسعودية حيث توفر شركة التيسير قرض شخصي سريع لا يحتاج إلى وقت وأيضاً لا يتعارض مع تعاليم الدين الإسلامي بالمملكة العربية السعودية ومن خلال مقال اليوم بموقع ثقفني سوف نتعرف على تفاصيل القرض الشخصي من شركة التيسير بالسعودية.

100 ألف ريال نقداً بدون كفيل من شركة التيسير

المواطن السعودي الآن يستطيع الحصول على قرض شخصي فوري وأيضاً بإيداع سريع في غضون 24 ساعة فقط من طلب التمويل وتصل قيمة التمويل إلى 100 ألف ريال سعودي ومتوفر هذا التمويل كذلك بشروط ميسرة وهي

يشترط أن طالب القرض الشخصي السريع لدى شركة التيسير سعودي الجنسية.

كذلك يشترط أن يكون المتقدم السعودي يحصل على راتب شهري لا يقل عن خمسة آلاف ريال سعودي.

يشترط أيضاً أن يكون المواطن السعودي المتقدم عمره لا يقل عن 21 عام وقت طلب التمويل.

6 أشهر هو الحد الأدنى لفترة العمل للعميل المتقدم للحصول على التمويل الشخصي لدى شركة التيسير.

مزايا التمويل الشخصي السريع لدى شركة التيسير بالسعودية

يتميز التمويل الشخصي السريع لدى شركة التيسير للتمويل بالسعودية بعدد من المزايا التي توفر متطلبات العملاء المختلفة وتتمثل تلك المزايا في الآتي:

يتميز القرض الشخصي من شركة التيسير بأنه لا يتعارض مع تعاليم الدين الإسلامي بالمملكة.

القرض الشخصي من شركة التيسير يمتاز بهامش ربح تنافسي.

كذلك يتميز التمويل الشخصي لدى شركة التيسير بالسعودية بمدة سداد ميسرة لقيمة التمويل ربما تصل إلى 60 شهر.

يستطيع أيضاً أن يحصل العميل المتقدم على مبلغ تمويل يصل حتى 100 ألف ريال سعودي كحد أقصى.

توفر شركة التيسير للتمويل خاصية الإيداع الفوري في خلال 24 ساعة من طلب التمويل.

التمويل الشخصي لدى شركة التيسير يتميز بأنه تمويل لا يحتاج إلى كفيل.

كذلك يتميز التمويل من شركة التيسير بأنه لا يحتاج إلى تحويل الراتب.

طريقة طلب التمويل من شركة التيسير بالسعودية

على المواطن السعودي المتقدم بطلب الحصول على التمويل الشخصي السريع لدى شركة التيسير إمكانية طلب التمويل من خلال الإنترنت عن طريق الدخول على الموقع الإلكتروني لشركة التيسير بالسعودية.