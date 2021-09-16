نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سلفة 50000 ريال فوري بدون ضمانات للمواطنين بالمملكة السعودية في المقال التالي
تمويل بالمملكة العربية السعودية، حيث يقدم التمويل من خلال منصة سلفة الالكترونية بدون تحويل راتب وبدون كفيل لجميع المواطنين بالمملكة العربية السعودية، فقد يبحث الكثير من المواطنين بالمملكة السعودية عن افضل التمويلات التي تقدم بالمملكة وتكون متساهله وميسرة وتقدم بشروط مريحة، فقد يستطيع العديد من المواطنين في الحصول علي التمويل الشخصي ولاكن يتراجعوا نظرا لما تقدمه البنوك والشركات من شروط عند إعلانها للتمويل الشخصي والتي لا يستطيع الكثير من المواطنين في توفيرها، لذا تقوم العديد من البنوك والشركات الأخري بتوفير كافة التمويلات التي تتناسب مع جميع المواطنين وجميع الفئات العمرية، فقد تعتبر منصة سلفة الالكترونية من افضل المنصات التي تم إنشاءها من قبل والتي تقدم افضل سلفة مالية لجميع المواطنين السعودية وسوف نوضح اهم الشروط التي لا بد أن تتوفر.
شروط الحصول علي تمويل سلفة
يلزم توفير بعض الشروط التي وضعتها منصة سلفة الالكترونية عند إعلانها علي التمويل الشخصي، فقد وضعت عدة شروط ميسرة ومتساهلة يستطيع جميع عملاء منصة سلفة توفيرها عند رغبتهم في الحصول علي التمويل، والتي سوف نوضحها كالتالي:
- متاح التمويل لمن لا ينقص عمرهم عن ثمانية عشر عام.
- يشترط أن لا يزيد عمر العميل عن ستون عام عند التقديم للتمويل المقدم من منصة سلفة.
- يشترط أن لا ينقص الراتب الشهري الخاص بالعميل عن أربعة ألاق ريال سعودي عند التقديم.
- خدمة العمل يتوجب أن لا تقل عن ثلاثة اشهر في حالة أن كان العميل المتقدم يعمل بالقطاع الحكومي.
- ستة اشهر خدمة عمل للمواطنين العاملين بالقطاع الخاص.
مزايا التمويل الشخصي المقدم من منصة سلفة الالكترونية
يمتاز تمويل منصة سلفة بعدة مزايا يبحث الكثير من المواطنين عليها عند رغبتهم في التقديم علي التمويل الشخصي والتي سوف نوضحها
- يمتاز التمويل من منصة سلفة الالكترونية بتوافقه مع احكام الشريعة الإسلامية.
- التمويل بدون تحويل راتب.
- التمويل بهامش ربح تنافسي.
- يمتاز التمويل انه فوري، حيث انه يمكن الحصول عليه خلال دقائق بعد التقديم.
- يبدأ التمويل من 1000 ريال سعودي ويصل إلى 5000 ريال سعودي وبدون كفيل.
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