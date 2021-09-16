متى موعد صرف المساعدة المقطوعة 1443 وشروط التقديم

يتسائل الكثير عن متى موعد صرف المساعدة المقطوعة، ويشغل بال الآلاف من المواطنين بالمملكة العربية السعودية موعد صرف مقطوعة الضمان الإجتماعى وبالأخص منذ بداية العام الهجرى الجديد، وينتظر الكثير من مستفيدى المساعدة المقطوعة موعد إعلان وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية إيداع الأموال الخاصة بهم فى البنوك حتى يتجهوا لصرف مساعدات المساعدة المقطوعة، ومن الجدير بالذكر أن وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية هي الجهة المسئولة عن تحديد موعد نزول المساعدات والراعية الرسمية لها، ونوضح لكم في هذه المقالة عبر موقعنا “ثقفني” موعد صرف مقطوعة الضمان الإجتماعي وشروط التقديم فيها، فتابعونا.

شروط مقطوعة الضمان

نوضح لكم الشروط التى وضعتها وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية للمتقدمين فى الحصول على المساعدة المقطوعة كالتالي:

أن يكون سعودى الجنسية .

أن يكون متواجد على الأراضى السعودية وله محل إقامة ثابت .

لا يحصل على راتب مرتفع من المبلغ الذى حددته الوزارة .

لا يمتلك سجل تجارى.

لا يقل سنه عن 35 عام .

موعد صرف المساعدة المقطوعة

نوضح لكم كيفية التسجيل على موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية الإلكترونى للحصول على المساعدة المقطوعة كالتالي:

من الواضح أن الكثير من المواطنين محدودى الدخل يعتمدون إعتماد كبير على مساعدات الوزارة والذى يعينهم على توفير إحتياجات أسرهم بهذا المبلغ، وتعتبر وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية هى الوزارة المسؤولة عن تحديد كل مايخص مقطوعة الضمان من ناحية الأشخاص المستحقين للصرف وموعد إيداع الأموال وأيضاً الشروط التى يجب توفرها فى المتقدمين للصرف وقد زادت معدلات البحث عند حلول شهر صفر حيث تم صرفها فى مثل هذا الموعد فى العام الماضى وقد أكدت وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية على المواطنين السعودبين المستفيدين من المساعدة المقطوعة بسرعة التوجه لموقع الوزارة الرسمي وتحديث بياناتهم لهذا العام حتى يتمكنو من صرفها حين إيداعها فى البنوك على الفور .