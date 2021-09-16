نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الشهري توضح تفاصيل انهاء اختبارات قياس مهارات الطلبة ومستوى التحصيل في السعودية 1443 في المقال التالي

عمر شويل - جدة أعلنت المتحدث الرسمي باسم التعليم العام الأستاذة “ابتسام الشهري” على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي تويتر عن بداية اختبارات قياس مهارات الطلبة ومستوى التحصيل بالعام الدراسي 1443 عبر منصة الاختبارات المركزية الغير مسبوقة، وقد أوضحت أنها المرة الأولى، في السياق التالي نوضح التفاصيل.

اختبارات قياس مهارات الطلبة ومستوى التحصيل بالعام الدراسي 1443

أشارت “الشهري” أنه ما يصل إلى 3.5 مليون طالب وطالبة بالمملكة العربية السعودية قد استفادوا من اختبارات مهارات الطلبة ومستوى التحصيل على مدى الأسبوعين الماضيين من العام الدراسي الحالي 1443.

وعلى غرار هذا فقد شكرت الأسر وأولياء الأمور لتعاونهم مع الوزارة، بالإضافة إلى الشكر والتقدير لزملائها من المعلمين والمعلمات تقديرًا لجهودهم المثمرة بالتعليم.

كما أشارت الردود على تغريدة المتحدث الرسمي بإسم التعليم العام على موقع التواصل الاجتماعي تويتر إلى المباركة لجهود الوزارة، حيث أن استفادة عدد كبير مثل هذا العدد من الاختبارات إن دل فهو يدل على عشق الطلاب بالمملكة للتعليم عن بعد واتقانه. كما أوضح الكثيرون عن رغبتهم في استكمال العملية التعليمية بآلية التعليم عن بعد للخطو بالمملكة نحو التقدم في التعليم. مع تحويل المدارس للمختبرات والرياضات المختلفة، ولأجل الطلبة الذين لا يجيدون التعليم بشكل أفضل.

اختبارات تعزيز المهارات في منصة الاختبارات المركزية

استفاد من اختبارات تعزيز المهارات في منصة الاختبارات المركزية 3.5 مليون طالب وطالبة من الصف الثاني الابتدائي. وحتى الصف الأول المشترك في الثانوية العامة في المملكة العربية السعودية.

كما من الجدير بالذكر ان الاختبارات كانت في المواد اللغة العربية والرياضيات والعلوم واللغة الانجليزية.

وقد أوضحت “ابتسام الشهري” أهداف الاختبارات والتي جاءت على النحو التالي: