الإستعلام عن تاريخ انتهاء إقامة الوافدين إلى السعودية 1443

يبحث الآلاف عن الإستعلام عن تاريخ انتهاء إقامة وافد على محرك البحث “جوجل”، ويجب على الوافدين المقيمين بالمملكة العربية السعودية معرفة أجدد الطرق للإستعلام عن صلاحية الإقامة حتى لا يعرضوا أنفسهم للمسألة القانونية أو حتى الترحيل من الأراضى السعودية ولذلك قامت حكومة المملكة العربية السعودية بجعل أمر الإستعلام عن صلاحية الإقامة أكثر سهولة من الماضى وجعلته بطريقة إلكترونية لا تأخذ كثير من الوقت أو الجهد وبل أيضاً قد جعلت الأمر إلكترونى منعاً للتجمعات وحفاظاً على عدم انتشار فيروس كورونا الذى يصيب الكثير هذه الفترة ويزداد فى التجمعات، وقد تم إنشاء منصة إلكترونية كبيرة تسمى “أبشر” تتوفر بها أكثر من خدمة إستعلام على مستوى واسع فى المملكة العربية السعودية ويتم تطوير وتحديث هذه المنصة الإلكترونية بإستمرار حتى تواكب الزيادة فى أعداد الوافدين حيث وصل عددهم للألاف وقد حازت هذه المنصة على إعجاب الكثير من الوافدين لأنها تحميهم من الكثير من المشاكل، وتعتبر خدمة الإستعلام عن صلاحية الإقامة أكثر الخدمات استخدام من قبل الوافدين حيث أن الوافد إذا تأخر عن تجديد إقامته للمرة الأولى يتم فرض عليه غرامة مالية وأيضاً فى المرة الثانية يتم فرض غرامة مالية أما فى المرة الثالثة لا يتم يتم فرض غرامة بل يتم الترحيل من الأراضى السعودية على الفور وترك العمل فوراً، ونوضح لكم هنا كيفية الإستعلام عن صلاحية الإقامة إلكترونياً، فتابعونا.

الإستعلام عن تاريخ انتهاء إقامة

نوضح لكم كيفية الإستفادة من خدمة الإستعلام عن صلاحية إقامة وافد من خلال منصة أبشر الإلكترونية عبر الخطوات التالية:

سجل الدخول على منصة أبشر .

. أختر بند الإستعلام عن صلاحية إقامة وافد.

سجل رقم الإقامة الخاص بك.

أنقر على أيقونة تم وستظهر على الفور كافة التفاصيل عن موعد إنتهاء وموعد تجديد الإقامة.

منصة أبشر

أطلقت الحكومة السعودية منصة أبشر الإلكترونية في إطار اهتمامها بتطوير التحول الرقمي تنفيذا لرؤية المملكة العربية السعودية 2030م، والتى قد أبدت اهتماماً كبيراً بالتكنولوجيا والتقنية الحديثة والإعتماد عليهم في كافة الوزارت الخدمية في المملكة للتسهيل على المواطنين وتوفير وقتهم وجهدهم.