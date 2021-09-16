تمويل بقيمة 2 مليون ريال بدون ضمانات

تمويل شخصي يصل إلى 2 مليون ريال سعودي للمواطنين والمقيمين بدون ضمانات، حيث يقدم التمويل من بنك البلاد المعروف بالمملكة العربية السعودية التي يقدم افضل التمويلات الشخصية التي يبحث عنها المواطنين، فقد يرغب العديد من المواطنين في التقديم علي بعض التمويلات التي تقديم ولا بد أن يقدم بشروط يسهل توافرها، حيث يقدم بنك البلاد بالمملكة العربية السعودية افضل تمويل شخصي لجميع المواطنين بالمملكة السعودية يصل بقيمة 2 مليون ريال ويتوفر للمقيمين أيضا ولا يشترط لوجود ضمانات، والتي يعرف بنك البلاد انه يقدم افضل التمويلات الشخصية وبجميع المبالغ التي يحتاجها المواطنين، وسوف نوضح اهم الشروط التي وضعها بنك البلاد والتي لا بد من جميع المواطنين ان يقومون بتوفيرها لكي يتم الحصول علي التمويل الشخصي.

تمويل بقيمة 2 مليون ريال سعودي بدون ضمانات

يقدم بنك البلاد بالمملكة العربية السعودية تمويل من افضل التمويلات التي تقدم لجميع المواطنين السعودين سواء للمواطن السعودي أو المقيم بالمملكة، فقد تسعي البنوك والشركات دائما في تقديم افضل التمويلات الشخصية التي يهتم المواطنون في الحصول عليها، رغبة في بناء مشروع خاص بهم أو لبناء منزل أو غيرها من المتطلبات الأخري، لذا قام بنك البلاد بتوفير افضل تمويل شخصي بأفضل قيمة مالية تصل إلي 2 مليون ريال بدون تحويل راتب وبدون كفيل وسوف نوضح اهم الشروط الواجب توافرها.

يشترط أن لا يقل عمر العميل المتقدم عن ثمانية عشر عام عند التقديم علي التمويل الشخصي. الرتبة الشهرية يجب أن لا تقل عن ثلاثة ألاف ريال سعودي في العاملين بالقطاع الحكومي والقطاع الخاص. يتاح التمويل الشخصي للمواطنين السعودين وأيضا لجميع المواطنين المقيمين بالمملكة العربية السعودية.

كيفية التقديم علي التمويل الشخصي المقدم بقيمة 2 مليون ريال

عليك زيارة موقع بنك البلاد، فقد يقدم البنك العديد من التمويلات الشخصية المختلفة عليك اختيار نوع التمويل التي ترغب ففي الحصول عليه.