نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شروط التقديم في وظائف جامعة الملك سعود للعلوم الصحية في المقال التالي

عمر شويل - جدة جامعة الملك سعود للعلوم الصحية تعد ثاني جامعة داخل المملكة العربية السعودية، بعد جامعة أم القرى، هذه الجامعة التي أمر بتأسيسها الملك عبدالعزيز، كلية الشريعة في مكة المكرمة سنة 1369هـ وهذا لكي تصبح أولى المؤسسات التعليمية الجامعية داخل السعودية، حيث أن تم الايضاح على أن يتم افتتاح هذه الجامعة في عام 1377 هجرياً و 1957م ولذلك من خلال موقع ثقفني سوف نعرض لكم كافة الأقسام الموجودة في جامعة الملك سعود للعلوم الصحية، حيث أن نقوم بتوضيح على أن جامعة الملك سعود تضم حوالي 24 كلية ومعهد داخل المملكة، جامعة الملك سعود تضم حوالي 24 كلية ومعهد داخل الحرم الجامعي للجامعة وخارجها أيضاََ، ولذلك سوف يتم الإيضاح على أن يوجد فروع للجامعة داخل مدينة الرياض، حيث أن جامعة الملك سعود تضم رسمياََ حوالي 24 كلية ومعهد، تشمل العديد من التخصصات الصحية، العلمية، الإنسانية.

الكليات والمعاهد داخل جامعة الملك سعود :

١. الكليات الصحية :

هذه الكلية تشمل كلية الطب البشري، وكلية طب الأسنان أيضاََ، حيث أن يتم إضافة كلية الصيدلة، وكلية علوم تطبيقية، وكلية التمريض أيضاََ، حيث أن تشمل أيضاََ كلية الأمير سلطان بن عبد العزيز للخدمات الطبية الطارئة.

٢. الكليات العلمية :

كليات العلمية تضم العديد من الكليات، مثل كلية العلوم، وكلية الهندسة، كلية العمارة أيضاََ، يضم إلى ذلك كلية علوم الحاسب، والمعلومات، وكلية إدارة الأعمال، ويضاف إلى ذلك كلية علوم الأغذية والزراعة.

٣. الكليات الإنسانية :

الكليات الإنسانية تضم كافة الكليات الأدبية، كلية التربية، وكلية الحقوق، كلية العلوم السياسية، ويضاف إلى ذلك كلية اللغات، والترجمة، وكلية السياحة والآثار أيضاََ، ويضم إلى ذلك كلية التربية البدنية الرياضية، كلية المعلمين، وكلية المجتمع، وكلية الدراسات التطبيقية، وخدمة المجتمع.

شروط التقديم في وظائف جامعة الملك سعود :