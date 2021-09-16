استعلم الآن عن المخالفات المرورية بالسعودية 1443 برقم الهوية عبر ابشر

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عمر شويل - جدة الاستعلام عن المخالفات المرورية بالسعودية 1443، من أكثر الموضوعات التي يزداد معدل البحث عنها في المملكة العربية السعودية، حيث يرغب الجميع في السعودية من المواطنين والمقيمين هناك في الاستعلام عن تلك الخدمة حيث لا يرغبون في الوقوع بمشاكل لا تعد ولا تحصى، وقد حرصت المملكة على تسهيل خدمة معرفة المخالفات المرورية الكترونيا، وهذا حتى لا يجد المواطنين صعوبة وعدم التوجه إلى مقر مصلحة المرور هناك، والتواجد في أماكن مزدحمة في ظل انتشار فيروس كورنا المستجد، وسنوافيكم الآن في هذا المقال طريقة الاستعلام عن المخالفات المرورية 1443.

الاستعلام عن المخالفات المرورية

المخالفات المرورية من أكثر المشاكل التي يتعرض لها أصحاب المركبات في المملكة العربية السعودية، حيث يتم تسجيل المخالفات ضدهم ولكن لا يعلمون بها، ولذلك عليهم الاستعلام عنها، حيث يتم تحرير المخالفة بسبب القيادة في الأماكن الممنوع فيها القيادة، في حالة عبور المساحات المخصصة للمشاة، وقوف السيارات في مكان غير مناسب، أن لا يكون تأميم السيارة مفعل، ولهذا وفرت الهيئة المسئولة في وزارة النقل والمواصلات بالمملكة العربية السعودية عن توفير خدمة الاستعلام عنها إلكترونياً، حتى يسهل على المواطنين القيام بمهمة معرفة المخالفات المسجلة ضد السيارة الخاصة به.

كيفية الاستعلام عن المخالفات المرورية بالسعودية برقم اللوحة

الآن يمكن بكل سهولة على المواطنين والمقيمين بالمملكة العربية السعودية، الاطلاع على عن المخالفات المرورية، وهذا من خلال الخطوات التالية:

الدخول المباشر على منصة أبشر.

احتيار أيقونة خدمات المرور.

الضغط على خانة الاستعلام عن المخالفات.

تسجيل رقم اللوحة أو رقم الرخصة.

تسجيل كل البيانات المطلوبة بشكل صحيح.

الضغط على المخالفات، وستظهر على الفور أي مخالفات مسجلة ضد اللوحة الذي يتم البحث عنها.

كيفية سداد قيمة المخالفات المرورية عبر ابشر

يعتبر موقع أبشر من أهم المواقع الإلكترونية في المملكة العربية السعودية، ويوفر الكثير من الخدمات المختلفة للمواطنين هناك، كما يمكن تسديد قيمة المخالفات المرورية من خلال ابشر أيضاً على النحو التالي:

الدخول على منصة ابشر.

استخدام جهاز الصراف من خلال الفيزا الخاصة بصاحب المخالفة.

يتم الاتصال على الهاتف الموحد للاستعلام واتباع باقي الخطوات الخاصة بالسداد والرقم هو “989”.