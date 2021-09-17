نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر متى موسم الرياض 2021؟ تعرف على موعد موسم الرياض 2 وأهم فاعلياته في المقال التالي

عمر شويل - جدة موسم الرياض هو واحد من أكبر المهرجانات الترفيهية التي عرفتها المملكة مؤخرًا تحت رعاية معالي المستشار تركي آل شيخ، والذي تمت إقامته لأول مرة عام 2019م، وقد شهد موسم الرياض1 نجاحًا وحضورًا كبيرًا، لكن للحفاظ على صحة المواطنين تم الإعلان عن إلغاء مهرجان موسم الرياض 2020م، ولذلك يتساءل البعض متى موسم الرياض 2021.

متى موسم الرياض 2021

مؤخرًا وبعد اتخاذ كل التدابير الاحترازية لعودة الحياة الطيعية للمملكة، تم الإعلان وعن موعد موسم الرياض2 تحت شعار”تخيل أكثر”، حيث من المقرر أن يبدأ في11 أكتوبر 2021، وينتهي في15 ديسمبر 2021، وستقام العديد من الفاعليات الرائعة على هامش امهرجان والتي تتنوع بين الحفلات الغنائية والفاعليات الترفيهية.

أهم فاعليات موسم الرياض2

ومن بين الفاعليات الهامة التي ستقام ضمن فاعليات موسم الرياض 2 ستة حفلات غنائية عالمية و6 مسرحيات، وأيضًا 16 عرض مسرحي عربي، و70 حفل غنائي عربي، وعدد كبير أخر من الفاعليات

ونترلاند الرياض

ولأن ملاهي وونترلاند هي واحدة من أهم وجهات موسم الرياض المميزة، فقد أعلن رئيس هيئة الترفيه المستشار تركي آل شيخ عبر حسابه على تويتر عن عدة إضافات جديدة للموسم هذا العام.

منها زيادة مساحة المنطقة الثالثة بونترلاند هذا العام بنسبة 40% تقريبًا لتستوعب عدد جديد من الألعاب حيث بلغ مجموع الألعاب في تلك المنطقة

كما أعلن آل شيخ أيضًا عن إضافة جديدة لموسم الرياض 2021، وهي منطقة combat field أرض المعركة الترفيهية، وهي منطقة محاكاة للحروب بكل وسائلها القديمة والحديثة بداية من السيوف وحتى الدرونز، وهي بالتأكيد ستكون إضافة مميزة لمهرجان موسم الرياض 2021.

رياض بوليفارد

الرياض بوليفارد هو واحد من أهم مواقع موسم الرياض، وقد جذب هذا الموقع في موسم الرياض 1، ومن المتوقع أن يجذب آلاف الزوار أيضًا في موسم الرياض2.

حجز تذاكر موسم الرياض عبر تطبيق توكلنا

وقد أكدت هيئة الترفيه السعودية المنظمة والراعية لموسم الرياض2، أنها قد وقعت اتفاق مع هيئة سدايا لتعتمد تطبيق توكلنا كوسيلة رسمية للراغبين في حضور فاعليات موسم الرياض، عبر ربط التطبيق بخدمة حجز تذاكر الفاعليات.

لتظهر تذاكر الفاعليات التي قام الزائر بحجزها عبر التطبيق لضمان أمن وسلامة الزوار.