نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عرض تمويل السيارات الجديد من بنك الرياض عرض الثلاثة في واحد في المقال التالي

عمر شويل - جدة عرض تمويل السيارات الجديد هو أحد أهم العروض التمويلية التي يقدمها بنك الرياض لعملائه. حيث قد أعلن مصرف الرياض بالمملكة العربية السعودية عن إمكانية شراء سيارة حديثة, عملية وجديدة بالتعاون مع بعض شركات توريد السيارات مثل شركة الوعلان للسيارات, شركة الجبر للسيارات وشركة محمد يوسف ناغي للسيارات. وقد أوضح بنك الرياض أن عرض تمويل السيارات الجديدة متاح وسط العديد من المميزات والتي سيتم التعرض لها خلال هذا المقال. والحقيقة أن بنك الرياض هو واحد من أهم وأعرق البنوك بالمملكة العربية السعودية والذي يسعى دائما لتقديم العروض والمنتجات التمويلية التي تناسب كافة الفئات والطبقات من العملاء (محدودة الدخل , المتوسطة والعالية). ومن هذه المنتجات التمويلية هو منتج أو برنامج تسهيل بنك الرياض وهو أحد أهم البرامج التمويلية التي تمكن العميل من الحصول علي سلفة من (2,000) ألفي ريال إلي (10,000) ألاف ريال سعودي. وفيما يلي سيتم تناول كافة تفاصيل عرض تمويل السيارات الجديد المقدم من بنك الرياض خلال هذا المقال.

عرض تمويل السيارات الجديد من بنك الرياض

أعلن بنك الرياض عن إمكانية شراء سيارة جديدة وعملية من طراز (جنينسيس, هيونداي, كيا) بالتعاون مع كبري شركات السيارات المتخصصة في هذه الطرازات والموديلات والتي سبق ذكرها أعلاه وسط العديد من المميزات وهي كالتالي:

التمويل مطابق لأحكام الشريعة الإسلامية.

العرض متاح للعملاء المحول لهم الراتب علي مصرف الراجحي أو بدون التحويل.

العرض بدون رسوم إدارية وبدون دفعة أولي مقدمة.

العرض بدون هامش ربح للعملاء المحول لهم الراتب وبهامش ربح بسيط جداً للعملاء الغير محول لهم الراتب.

للثلاثة مميزات المشار غليهم أعلاه فقد سمي عرض الثلاثة في واحد (الهاتريك).

الشروط الواجب توافرها للحصول عرض تمويل سيارات بنك الرياض

وضع بنك الرياض بعض الضوابط والشروط من أجل الحصول علي عرض تمويل سيارة جديدة وهي كالتالي:

ألا يقل الراتب الشهري للعملاء من المحول لهم الراتب علي البنك عن (3,000) ألاف ريال سعودي علي أن يكون العمل لدي احدي الجهات المعتمدة لدي البنك.

ألا يقل الراتب الشهري للعملاء من الغير محول لهم الراتب علي البنك عن (4,000) ألاف ريال سعودي علي أن يكون العمل لدي احدي الجهات المعتمدة لدي البنك.

ألا يقل الراتب الشهري للعملاء من محول لهم الراتب علي البنك عن (4,500) ألاف ريال سعودي لاحدي الجهات الغير معتمدة لدي البنك.

ألا يقل التمويل عن (30,000) ألف ريال سعودي.

كما أنه يمكن القيام بالتقدم للحصول علي العرض الجديد لتمويل شراء سيارات بنك الرياض من خلال الاتصال التليفوني للرقم الخاص بالبنك (8001242020) وتقديم الطلب أو التكرم بالتوجه لإحدى فروع بنك الرياض المختلفة.