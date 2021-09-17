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عمر شويل - جدة رابط تقديم وظائف الحرس الوطني 1443؛ قامت الشؤون الصحية بالحرس الوطني في المملكة العربية السعودية بالإعلان عن وجود العديد من الوظائف الخالية في وزارة الحرس الوطني وذلك في العديد من التخصصات وقد تم فتح باب التوظيف لحاملي شهادة الثانوية العامة ويتم التقديم إليها من خلال الرابط الخاص بوزارة الحرس الوطني، وفيما يلي سوف نقدم لكم طريقة التسجيل في وَظائف الحرس الوطني وشروط التقديم إليها.

رابط تقديم وظائف الحرس الوطني 1443

قامت وزارة الحرس الوطني بتحديد رابط إلكترونياً وذلك للتَقديم من خلاله على الوظائف المتاحة في الشؤون الصحية بالحرس الوطني ويستطيع الأشخاص الذين تنطبق عليهم شروط الحرس الوطني التَقديم على هذه الوظائف وذلك عن طريق اتباع الخطوات التالية :

الولوج إلى الرابط الإلكتروني لبوابة وزارة الحرس الوطني. تسجيل الدخول بالاسم ورقم المرور وذلك في حالة وجود حساب قديم للمستخدم. أما في حالة عدم وجود حساب وإنشاء حساب جديد يتم التحويل إلى بوابة النفاذ الوطني ثم التسجيل في أبشر. القيام باختيار الوظيفة المناسبة، ثم كتابة البيانات المطلوبة. ثم النقر على تسجيل وهكذا يكون تم التسجيل في وظائف الحرس الوطني.

شروط وظائف الشؤون الصحية بالحَرس الوطني

تم وضع مجموعة من الشروط من قبل الشؤون الصحية بالحرس الوطني والتي يجب توافرها في المتقدمين للوظائف الخالية وهذه الشروط كالتالي :

يجب أن يكون المتقدم للوظائف سعودي الجنسية.

كما يجب أن يكون حاصل على ترخيص من الهيئة السعودية لممارسة الوظائف الطبية.

لابد أن يجتاز المتقدم اختبار اللغة الإنجليزية.

يجب أيضاً أن يكون حاصل على مؤهل بتقدير عام لا يقل عن جيد.

أن يحصل على ترخيص من الهيئة السعودية لممارسة الوظائف الهندسية.

أن يكون لديه خبرة في المجال الذي يرغب الإلتحاق به وإن لم يكن يمتلكها فسوف يتم تدريبة ولكن وفقاً لحاجة العمل.

يجب أن يجتاز اختبار اللياقة والمقابلات الشخصية وذلك شرط أساسي للقبول في وظائف الشؤون الصحية بالحرس الوطني.

وبهذا نكون قدمنا لكم في نهاية هذا المقال رابط تقديم وظائف الحرس الوطني 1443، وأيضاً تكلمنا عن شروط وظائف الشؤون الصحية بالحرس الوطني.