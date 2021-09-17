وظائف شاغرة في الخدمات الطبية للقوات المسلحة للرجال والنساء..رابط التقديم

التقديم على وظائف الخدمات الطبية للقوات المسلحة للرجال والنساء عبر الموقع الإلكتروني والتي أعلنت عن توافر فرص عمل تشمل الذكور والإناث مؤهلات عديدة بدءاً من حملة الشهادة الإبتدائية وحتى البكالوريوس حسب التخصص المطلوب، وذلك للتعيين في عدة محافظات بالمملكة (جدة – نجران – الرياض – تبوك – المدينة المنورة – الجبيل – المنطقة الشرقية – جازان – القصيم – خميس – مشيط – شرورة – الطائف)، حيث تتمثل مجالات العمل في وظائف إدارية، تقنية، أمنية، صحية أو طبية وفنية وهندسية، لذلك على الراغبين والراغبات في الالتحاق بالوظائف المتاحة التقديم وفق الشروط والمعايير الموجودة في كل وظيفة على حدى بالموقع الإلكتروني بالإضافة إلى تقديم الوثائق والمستندات المطلوبة لكل تخصص ومجال.

مجالات الوظائف المتاحة في الخدمات الطبية للقوات المسلحة

عدد 10 وظائف ممرضات مسجلة (التعيين في ظهران).

50 وظيفة ممرض قانوني أول و50 ممرض قانوني ثاني.

33 وظيفة تمريض العام (نجران).

أخصائي جراحة قلب (جدة).

عدد 14 وظيفة سكرتارية (الرياض).

عامل (الرياض).

4 فنيين ميكانيكا (الرياض).

مأمور مستودعات الرياض.

عامل دهان مركبات بالرياض.

مخطط تخصص مواد صيدلانية (الرياض).

عامل صهريج.

2 مرافقي حافلات (الرياض).

2 وظيفة مطور تطبيقات (الرياض).

مشرف حسابات (الرياض).

مدير بالوحدات الخاصة بالخدمات (الرياض).

سائق صهريج (الرياض).

مساعد إداري مٌختص بالعقود (الرياض).

مرافق عربات الجولف (الرياض).

محلل لقواعد البيانات (الرياض).

عامل إدارة نقل وصيانة السيارات (الرياض).

شروط ورابط التقديم على وظائف الخدمات الطبية للقوات المسلحة 1443

لابد أن يستوفي المتقدم المؤهل المطلوب للوظيفة وعدد سنوات الخبرة والمدونة في رابط الموقع الإلكتروني للخدمات الطبية للقوات المسلحة.

كل ما عليك هو تحديد نوع ومجال الوظيفة ثم الضغط على كلمة تقديم الآن الموجودة أسفل الصفحة.

يشترط في كل المتقدمين أو المتقدمات الجنسية السعودية فقط لا يتم قبول الجنسيات الأخرى.

بالنسبة للعمال شهادة الإبتدائية أما عن الدبلوم أو الثانوية العامة وحتى البكالوريوس حيث تختلف وفق نوع المجال.

لابد أن تكون الشهادة من المملكة وفي حالة إن كانت المؤهل من الخارج فيجب معادلتها من وزارة التعليم السعودية.

التقديم بالبيانات والمعلومات عبر الموقع أعلى ثم رفع المستندات المطلوبة وصور المؤهل.

في حالة القبول المبدئي لابد من اجتياز المقابلة الشخصية

في حالة وجود أي استفسار يمكنكم مراسلة الصحة من خلال خانة (اتصل بنا) من القائمة العلوية يساراً.