تمويل شخصي بصيغة التورق بواسطة البنك السعودي الفرنسي

يقدم البنك السعودي الفرنسي الموجود ضمن مدن السعودية وفي مختلف المحافظات تمويل شخصي للمقيمين والمواطنين في السعودية ، كما يهدف هذا المنتج لمساعدة الهعملاء على تسديد رسوم التعليم أو رسوم السياحة والسفر وغيرها، ومن مزايا هذا المنتج أن مبلغ التمويل يصل إلى مليونين ونصف مليون ريال سعودي ، باستثناء أنه يمكن شراؤه. من البنوك الأخرى ، بالإضافة إلى إمكانية شراء المديونية ، فهي أيضًا واحدة من أفضل المنتجات الشخصية في البلاد.

تمويل شخصي بصيغة التورق للسعوديين

إمكانية الموافقة الفورية

إذا كان العميل راغبًا ، فسيتم إعادة التمويل بنسبة 20٪ من التمويل الحالي لدى البنك السعودي الفرنسي

منتج القرض الشخصي يصل إلى 1.5 مليون في حالة الوفاة يمكن التنازل عن ما تبقى من التمويل

يصل إلى 1.5 مليون في حالة الوفاة يمكن التنازل عن ما تبقى من التمويل مبلغ الرسوم الإدارية 1٪ من إجمالي التمويل الشخصي أو ما يعادل 5000 ريال سعودي يمكن سدادها على أقساط تصل إلى 60 شهرًا.

مستندات القرض الشخصي عبر المصرف السعودي الفرنسي

خطاب التعريف من صاحب العمل

كشف حساب بنكي من البنك الحالي للعميل

إحضار أصل هوية المستفيد

إنشاء حساب جديد في المصرف السعودي الفرنسي

إحضار خطاب تحويل راتب من صاحب عمل العميل في البنك السعودي الفرنسي

تبدأ النسبة السنوية من 4.67٪ وتشمل جميع الرسوم والعمولات.

كيفية الحصول على منتج تمويل التورق

يمكن العثور على مزيد من التفاصيل حول التمويل الشخصي للبنوك السعودية من خلال رابط التمويل الشخصي الجديد للأفراد. من ناحية أخرى ، يقدم البنك أمثلة على أسعار هذا التمويل ، والتي يمكن الاطلاع عليها من خلال الأمثلة التالية:

مقدار القسط الشهري 2.343 ريال سعودي

معدل هامش الربح السنوي 6.66٪

فترة السداد خمس سنوات

يصل حجم مبلغ التمويل الشخصي إلى 125،000 ريال سعودي.

2. المثال الثاني عن المنتج:

قيمة القسط الشهري 3.732 ريال سعودي

معدل النسبة السنوي يصل إلى 5.56٪

مبلغ تمويل التورق الشخصي 125 ألف ريال سعودي

125 ألف ريال سعودي مدة التقسيط تبلغ ثلاث سنوات.

3. المثال الثالث وهو: