معايير دعم برنامج ريف للأسر المنتجة في السعودية

ما هي معايير دعم برنامج ريف للأسر المنتجة، لا يزال التسجيل في برنامج الدعم الريفي للأسر المنتجة في المملكة العربية السعودية مفتوحًا ، والذي يقدم الدعم للمزارعين في المملكة لمساعدتهم على تحسين ظروفهم المعيشية ودعم القطاع الزراعي في المملكة. للتذكير ، يتم تقديم دعم الريف بشكل شهري يصل إلى 10٪ من إجمالي رأس المال ويتم تسجيله في البيانات ، وفي هذا الصدد يتحدث برنامج الدعم الريفي عن رفع الحد الأدنى للمعاشات المقدمة لدعم المستفيدين، جاء ذلك خلال تغريدة تم نشرها من خلال حساب تويتر الرسمي للبرنامج.

ما هي معايير دعم برنامج ريف للأسر المنتجة من المزارعين

يوضح الحساب الرسمي معايير حصول الأسر المنتجة على الدعم الريفي ، والموضحة على النحو التالي:

أن يكون مرسل الطلب مواطنًا سعوديًا أو حاملًا للجنسية السعودية أو أن يكون ممن يحمل بطاقة التنقل

لم يجد المستفيد وظيفة في أحد القطاعين الخاص أو العام

ألا يزيد عمر المتقدم عن 21 سنة

كما نصت قوانين البرنامج على ألا يتجاوز الراتب الشهري للمستفيد 9000 ريال

الالتزام بتنفيذ كافة المتطلبات الفنية والصحية

التسجيل في منصة التوظيف الذاتي وتقديم جميع الشروط اللازمة مثل المستندات

مطلوب أيضًا مستند عمل مستقل صادر عن وزارة الموارد البشرية لرب الأسرة.

هل إعانات الأسرة الريفية غير قابلة للاسترداد الجواب يأتي من الحساب الرسمي لدعم الريف

ردت خدمة العملاء في دعم الريف على موقع تويتر على سؤال أحد المتابعين على تويتر: هل الدعم الريفي للأسر المنتجة قابل للاسترداد أم غير قابل للاسترداد؟ ورد البرنامج بأن الدعم الحالي للأسر المنتجة غير قابل للاسترداد ، وأكد البرنامج أنه غير قابل للاسترداد حالياً. من جانبه أعلن برنامج الريف عن الحد الأدنى للأجور وهي 9000 ريال سعودي مقابل 6000 ريال سعودي في السابق وهي زيادة متتالية في برنامج دعم الفلاحين في المملكة. حيث يهدف البرنامج إلى تحسين القطاع الزراعي وتحسين حياة المزارعين وصغار المزارعين وزيادة الإنتاج الزراعي وتحسين أسلوب الحياة هناك ، بما في ذلك مربي النحل ومنتجي الحليب العربي والمحاصيل البعلية والورود انتظر.