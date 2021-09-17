إعادة تعيين الرقم السري في مدرستي التعليمية في السعودية

آلية إعادة تعيين الرقم السري في مدرستي نظرًا لبدء طلاب التعليم العام في المملكة العربية السعودية رسميًا دراستهم ، يبحث الطلاب عن طريقة لاسترداد كلمة المرور الخاصة بمدرستي من خلال الهاتف المحمول أو الجهاز اللوحي ، حتى يتمكنوا من تغيير كلمة المرور في أي وقت. إذا نسيت الكلمة أو غيرتها لسبب ما ، فإن الخطوة الأولى هي السماح للطالب بالتسجيل في منصة مدرستي، إذا كنت طالبًا أو معلم ، يمكنك الدخول من خلال حساب Microsoft الخاص بك. بعد ذلك يمكنك تدوين اسم الطالب أو المعلم، ثم النقر فوق التالي وبعدها قم بإكمال الخطوات المتبقية التي سنتظرق لها لاحقًا في هذا التقرير.

طريقة إعادة تعيين الرقم السري في مدرستي

بعد تسجيل الدخول من خلال رابط النظام الأساسي لمدرستي التعليمية وإدخال اسم المستخدم ، يجب على الطالب أو المعلم النقر فوق أيقونة نسيت كلمة المرور الخاصة بي

يجب عليك إدخال رمز التحقق في المكان المخصص والنقر فوق التالي

ثم اختر طريقة متاحة لاسترداد كلمة مرور مدرستي

أدخل جميع المعلومات المطلوبة وأعد تعيين كلمة المرور عبر الرابط المرسل عبر البريد الإلكتروني أو الهاتف

الآن عليك إدخال كلمة مرور قوية وحفظها على هاتفك

يجب عليك تكرار كلمة المرور في الحقل التالي والضغط لحفظ الكلمة الجديدة لذلك

يمكن للطلاب تغيير كلمة المرور في أي وقت.

طريقة معرفة اسم المستخدم في موقع مدرستي التعليمية عبر تطبيق توكلنا