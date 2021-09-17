قرض طارئ بهامش ربح منافس عبر الأونلاين بدون تحويل الراتب بمنصة سلفة

قرض إسلامي متوافق ومطابق مع أحكام الشريعة الإسلامية داخل أراضي السعودية عبر منصة سلفة الإلكتروني ويصل مبلغ التمويل إلى خمسة آلاف ريال سعودي بدون الحاجة إلى تحويل الراتب الشهري ويرغب العديد من المواطنين السعوديين الحصول على ذلك التمويل بشرط توفير كافة الشروط والضوابط المطلوبة للموافقة على طلب التمويل الشخصي الميسر لدى منصة سلفة السعودي بالمملكة العربية السعودية ويحتاج التمويل توفير مرتب شهري ثابت لا يقل عن أربعة آلاف ريال سعودي للمواطن السعودي فقط لا غير ويتم التقديم الإلكتروني للحصول على أفضل تمويل بهامش ربح منافس بدون تحويل للراتب الشهري بفترة سداد ميسرة لجميع العملاء السعوديين دخل أراضي السعودية وتحت إشراف مؤسسة النقد العربي السعودي المعروف باسم ساما السعودي في المملكة عام ١٤٤٣ هجرياً.

الشروط والأحكام المطلوبة للتمويل بالمملكة لدى منصة سلفة السعودي

منصة سلفة السعودي مصرح من البنك المركزي السعودي ومتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية ويهدف إلى توفير التمويل الميسر النقدي الذي يصل إلى خمسة آلاف ريال سعودي بدون الحاجة إلى تحويل الراتب الشهري ويجب توفير كافة الضوابط والشروط الواجبة للحصول على أفضل تمويل عبر منصة سلفة الإلكتروني كما يلي بكافة التفاصيل المتاحة:

رابط منصة سلفة السعودي بالمملكة يحتاج توفير دخل شهري ثابت لا يقل عن أربعة آلاف ريال سعودي في عام ١٤٤٣ هجرياً.

يصل التمويل الميسر إلى خمسة آلاف ريال سعودي بشرط أن يكون المتقدم سعودي الجنسية وعمره ثمانية عشر عام ربما يصل إلى ستون عام فقط لا غير لدى موقع منصة سلفة.

فترة عمل ثلاثة أشهر للسعودي الجنسية في القطاع الحكومي عبر سلفة.

مدة عمل في القطاع الخاص بالمملكة لا تقل عن ستة أشهر عند التقديم على تمويل منصة سلفة.

مميزات الحصول على برنامج تمويل منصة سلفة السعودي بالمملكة