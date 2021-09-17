شروط وآلية التسجيل في الدعم الحكومي الريفي للعاطلين

يتواصل بحث الكثير من المواطنين السعودية عن رابط منصة ريف التابعة لوزارة البيئة والمياه والزراعة، لمعرفة آلية وشروط الاستفادة من دعم الريف، الذي تقدمه الوزارة للأسر المنتجة والباحثين عن عمل، بالإضافة إلى للمواطنين العاملين في بعض الحرف اليدوية والمنزلية، ويمكن الاستفادة من البرنامج الحكومي من خلال توافر عدد من الشروط في المستفيدين، كذلك تسجيل عدد من البيانات الأساسية والشخصية للمستفيد عبر المنصة، ثم رفعها إلى موقع الوزارة، على أن يتم لاحقًا تقديم الأوراق التي تؤكد صحة البيانات التي تم تسجيلها.

شروط الحصول على دعم الريف

ومن أجل الاستفادة من دعم برنامج ريف الحكومي، لابد من توافر الشروط الآتية في المتقدمين:

أن يكون المتقدم سعودي الجنسية والأصل والمنشأ.

أن يكون المستفيد مقيمًا بشكل دائم داخل المملكة.

ألا يكون المتقدم يعمل داخل أحد القطاعات الحكومية والخاصة.

ألا يقل عمره عن 22 عامًا.

أن يكون مشرفًا مباشرًا أو عاملًا على المهنة المُرشح لها من قبل البرنامج.

أن يكون محل إقامته داخل مكان المشروع.

شروط خاصة بالراتب والحساب البنكي

كما اشترط البرنامج أيضًا في المتقدم، ألا يجب أن يتجاوز راتبه الخاص عن 6000 ريال سعودي، ولا تتجاوز برامج دعم الريف عن ثلاثة برامج فقط، مع ضرورة امتلاك المتقدم لحسابًا بنكيًا، من أجل تلقي الدفعات عبره في حالة الاستحقاق.

رابط التسجيل في منصة ريف

أما عن كيفية التقديم ورفع البيانات والأوراق عبر المنصة الرسمية للحصول على الدعم المقدم، لابد من تسجيل الدخول عبر الرابط التالي الخاصة بمنصة ريف: http://reef.gov.sa، ثم اتباع باقي خطوات التسجيل التالية: