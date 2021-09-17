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عمر شويل - جدة قرض لا يحتاج تحويل الراتب بنك الراجحي وأهم الشروط المطلوبة والفئات المقدم إليها، يتميز بنك الراجحي بتقديمه للعديد من الخدمات المتميزة لعملائه والتسهيلات العديدة، فهو يقدم أشكال عديدة ومختلفة من القروض وأنواع التمويل الشخصي، كما إنه يتميز عن غيره من البنوك بتقديم هذه القروض بتسهيلات كبيرة وبشروط بسيطة، ومن بين هذه القروض والخدمات هناك قرض بدون تحويل الراتب، حيث يقدم بنك الراجحي شكل جديد من القروض ويتميز بكون لا يشترط تحويل الراتب، وهو ما سوف نقوم اليوم بالتحدث عنه داخل هذا المقال،تعرف أيضا على تمويل شخصي من غير كفيل بنك الراجحي والتسديد في عشر سنوات

قرض لا يحتاج تحويل الراتب بنك الراجحي

كما تم ذكره سابقا يعتبر بنك الراجحي من أكبر وأهم البنوك التي توجد ليس فقط داخل المملكة العربية السعودية بل يمتد فروعه أيضا خارج المملكة. كما تمكن بنك الراجحي من الحصول على عملاء عديدة بسبب تقديمه للعديد من الأشكال المختلفة للقروض. والمساعدات العديدة التي يقدمها لعملائه، كما تتميز قروض بنك الراجحي بكونها تتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية. وكذلك من بين هذه القروض يقدم بنك الراجحي نوع جديد من الخدمات وهو تقديمه لقرض ولا يشترط تحويل الراتب بصورة مباشرة لفرع البنك. حتي يتم سداد باقي الأقساط للقرض، ومن الجدير بالذكر أن هذه الخدمة يتم تقديمها لفئتين فقط من عملاء مصرف الراجحي وهما:

موظفي البنوك السعودية

وكذلك الأطباء

كما يتم الحصول على هذا القرض عن طريق الدخول على الموقع الرسمي الخاص ببنك الراجحي. أو عن طريق الذهاب لفرع البنك وملئ النموذج الخاص بتقديم الطلب.

الشروط المطلوبة للحصول على القرض

لقد قام بنك الراجحي بوضع مجموعة من الشروط التي يجب أن يتم توافرها في المتقدم للحصول على القرض. سواء كان من فئة الأطباء أو من فئة موظفي البنوك السعودية، كما يمكننا ذكر أهم هذه الشروط كما يلي:

أولا يجب أن يكون المتقدم سعودي الجنسية

كما يجب أن يكون الحد الأدنى من الراتب الشخصي هو 20000 ريال سعودي

ينبغي ألا يتخطى عمر المتقدم للقرض عن 55 عاما ولا يقل عن 25 عاما

أن يكون قد عمل في الوظيفة الحالية لمدة عام.

ويتم فرض 1٪ من قيمة القرض رسوم إدارية

يجب ألا يقل قيمة القرض عن خمسين ألف ريال سعودي، ولا يزيد عن 500 ألف ريال بالنسبة لموظفي البنوك، ومليون ريال سعودي بالنسبة للأطباء.

أنواع القروض التي يقدمها بنك الراجحي

كما قمنا بعرض تفاصيل القرض الذي يقدمه بنك الراجحي لعملائه ولا يتطلب تحويل الراتب. كما قمنا بعرض الفئات التي يتم تقديم هذا القرض لها وكذلك الشروط المطلوبة للحصول عليه. يمكننا أيضاً ذكر أنواع القروض التي يقدمها الراجحي كما يلي: