نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر زيادة أجور الوافدين الذكور بالمملكة العربية السعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة أوضحت الهيئة العامة للإحصاء بالمملكة العربية السعودية عن ما يستند حديثه، على أن قد وصل متوسط الأجر الشهري للمواطنين السعوديين حوالي 9.970 ريال سعودي، ولذلك قد بلغ مقابل متوسط الراتب الشهري يبلغ 10.342 ألف ريال سعودي مخصص بالربع المماثل من عام. 2019م حيث أن قد تم الايضاح على أن تراجعت على أساس ربعي بنسبة تصل إلى 3.23% قد بلغ متوسط أجر المواطنين السعوديين المستفيدين نحو 10.303 ألف ريال سعودي، ولذلك قد بلغ متوسط الأجر للمشتغلين السعوديين من الذكور حوالي 10.641 ألف ريال سعودي، وهذا يعد مقابل 9.088 ألف ريال سعودي للإناث.

ولذلك سجل متوسط الأجر الشهري للمشتغلين السعوديين المستفيدين من الذكور تراجعت بنسبة تصل إلى 1.75% حيث أن قد بلغ حوالي 10.390 ألف ريال سعودي مخصص للمستفيدين وهذا مقابل 10.575 ألف ريال سعودي في العام الماضي، ولذلك تم الإعلان على أن نسبة متوسط الأجر الشهري للمواطنين السعوديين تواجه بنسبته 7.8% إلى 8.692 ألف ريال سعودي، ولذلك هذا يعد مقابل 9.431 ألف ريال سعودي في عام 2019م.

زيادة أجور الوافدين الذكور :

تم الإعلان عن رواتب العمالة الوافدة بالمملكة العربية السعودية، قد تم ارتفاع متوسط الأجر الشهري حوالي 2.17% حيث أن قد تصل إلى 4.136 ألف ريال سعودي، وهذا مقابل 4.048 ألف ريال سعودي مخصص شهرياً وهذا في عام 2019م.

في الفترة الأخيرة شهدت رواتب المواطنين الوافدين من الذكور ارتفاعاً نسبته تصل إلى 2.9% وهذا لكي يبلغ 4.274 ألف ريال سعودي وهذا في الربع الثاني من العام الماضي 2020م وهذا مقابل 4.152 ألف ريال سعودي من العام الماضي، ولذلك تم الإعلان على أن نسبة الرافدين المشتغلات بالمملكة العربية السعودية تراجع متوسط أجره الشهري يصل إلى 6% يصل المستوى إلى 2.917 ألف ريال سعودي.

ومن الجدير بالذكر أن مقابل 3.104 ألف ريال سعودي مخصص في عام 2019م حيث أن قد بلغ ربع سنوي ارتفعت رواتب الموظفين الأجانب داخل المملكة العربية السعودية 2.6% وهذا مقارنة بالعام الماضي 2020م التي بلغ إلى 4.031 ألف ريال سعودي مخصص للمستفيدين والمستفيدات داخل المملكة.

بالإضافة إلى ذلك أن كان متوسط أجور الوافدين المشتغلين بالهيئات الحكومية بالمملكة العربية السعودية ارتفاعاً ملحوظاً قد بلغ نسبته إلى 9.8% بنهاية الربع الثاني من العام الجاري 2021م ولذلك تم الايضاح على أن مسجلة متوسط بنحو 11.360 ألف ريال سعودي مخصص، وهذا مقابل 10.346 ألف ريال سعودي في عام 2019م