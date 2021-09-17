كيف اسجل في منصة إحسان كمستفيد 1443 بالتفصيل ؛ تعتبر منصة إحسان من أهم المنصات التي قامت المملكة العربية السعودية بإطلاقها فهي تعتبر واحدة من المنصات التي تقوم بمساعدة المواطنين داخل السُّعُودية في تلبية احتياجاتهم ومساعدتهم علي توفير معيشة أفضل؛ كما أن لها دوراً بين كلاً من يقومون بالتبرع والأشخاص المستفيدين بذلك؛ ومن خلال هذا المقال سوف نقدم لكم الآن عبر موقع ثقفني الطريقة الصحيحة للتسجيل في منصة إحسان كمستفيد الخيرية التطوعية الإلكترونية.

كيف اسجل في منصة إحسان كمستفيد

وضعت منصة إحسان الخيرية التابعة للمملكة العربية السعودية مجموعة من الخطوات التي يجب علي كل من يرغب في تلقي دعمها أن يقوم بها؛ حيث يوجد من يتساءل عن الطريقة التي من المفترض أن يتم إتباعها من قبل المواطنين؛ لذلك جمعنا لكم كافة هذه الخطوات؛ وتتمثل في الآتي:

يقوم المستفيد بالدخول بشكل مباشر إلى الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بمنصة إحسان الخيرية.

بعدها يتم اختيار أيقونة تسجيل والضغط عليها

سوف يتم بعدها انتقال المستفيد إلى صفحة أخرى تِلْقائيًا لكي تتم عملية التسجيل الإلكتروني من خلالها.

ثم اختيار زر إنشاء حساب والنقر عليه.

ومن ثم يجب على المواطن المستفيد إدخال اسمه الرباعي بشكل صحيح.

إدخال البريد الإلكتروني الخاص بي.

تسجيل رَقَم الجوال الخاص به ويشترط أن يكون الرَّقَم سعودي.

اختيار أيقونة إنشاء حساب جديد والضغط عليها.

ومن خلال إدخال جميع والبيانات صحيحه تكون قد تمت عملية التسجيل في منصة إحسان كمستفيد الخيرية بنجاح.

ما هي منصة إحسان الخيرية

تعتبر منصة إحسان الخيرية التطوعية من أهم وأكبر المنصات الإلكترونية للعمل الخيري وقد تم توثيق هذه المنصة من خلال المملكة العربية السُّعُودية تحت رقم (48019)؛ كما قامت الهيئة السُّعُودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا) بالإشراف عليها هي وعدد لا بأس به من اللجان الرسمية وكل ذلك للعمل على تنشيط الاستثمار للبيانات والذكاء الاصطناعي للحفاظ على أي مشروعات للتنمية في المملكة العربية السُّعُودية؛ وتعمل هذه المنصة على إظهار الدور الريادي للمملكة الذي تقوم بتقديمه للأعمال الخيرية التطوعية ومن مميزات هذه المنصة الإلكترونية الدخول إليها دون وضع أي شروط من الممكن أن تعمل على أي تعقيدات ممكن أن تعوق عملية التسجيل عليها وأيضاً تعمل على اجتهادها في التغيير في أنواع التبرعات التي تقوم بتقديمها للمواطنين.

والجدير بالذكر أن منصة إحسان الخيرية التطوعية عمل على إتاحة الفرصة لجميع المستفيدين من خلالها عن طريق إعطاء الفرصة لأي متبرع أي يقوم بعملية التبرع بكل سهولة ويسر في أي نوع من أنواع التبرعات الخيرية التي قد يحتاج إليها المواطن؛ وتتمثل أنواع التبرعات الخيرية التطوعية التي قدم من خلال منصة إحسان في الآتي: