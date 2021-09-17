الخدمات الذاتية المقدمة فى نظام فارس الإلكتروني

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عمر شويل - جدة كيفية تحديث نظام الخدمة الذاتية الخاصة ببرنامج فارس, هي أحد الأسئلة الكثير التي يتساءلها الكثير من الموظفين في قطاع وزارة التعليم السعودية, حيث لابد أن يقوم الموظف في قطاع التعليم بالمملكة العربية السعودية أن يقوم بتحديث نظام الخدمة الذاتية الخاصة بنظام فارس من أجل ضمان استمرار تمكنهم من الحصول على الخدمات المقدمة من نظام الخدمة الذاتية, حيث يقدم نظام الخدمة الذاتية الكثير من الخدمات الإلكترونية المختلفة لجميع العاملين في مجال التعليم سواء كان معلم أو إداري أو أي شيء آخر, ويستطيع أي شخص يعمل في مجال التعليم الحصول علي أحدي هذه الخدمات المقدمة من نظام الخدمة الذاتية بشكل إلكتروني دون الحاجة إلي الذهاب إلي مقر المقام التابع لوزارة التعليم من أجل الحصول علي هذه الخدمة.

خطوات تحديث نظام الخدمة الذاتية في برنامج فارس

إذا قام أحد الموظفين في القطاع التعليمي السعودي بالانتقال إلي مكان عمل جديد فلابد أن يقوم بتحديث مكان العمل الخاص به في نظام الخدمة الذاتية, وذلك في سبيل استمرار حصوله على الخدمات المختلفة لنظام الخدمة الذاتية.

التوجه إلي نظام فارس الإلكتروني.

يتم تسجيل الدخول عن طريق كتابة اسم المستخدم وكلمة السر.

يتم النقر فيما بعد علي خيار صلاحية بياناتي.

ثم يتم اختيار مكان العمل.

ثم تقوم باختيار إدارة التعليم التابع لها مكان العمل الجديد.

ثم النقر علي التالي, وبعد التالي يتم الضغط عن أيقونة تنفيذ.

ليقوم الموقع بإرسال طلبك إلي المدير لكي يقوم بالتصديق عليه, وبهذه الخطوة فقط اكتملت عملية تحديث بيانات الخدمة الذاتية لنظام فارس.

الخدمات المقدمة من الخدمة الذاتية لنظام فارس

يمكنك أن تقوم بالحصول علي الكثير من الخدمات الإلكترونية المختلفة من الخدمة الذاتية لنظام فارس, وذلك عن طريق الدخول علي نظام فارس واختيار الخدمة التي تريد الحصول عليها.